Deportes Iquique - CD Everton maçı ne zaman?

Şili Premier Lig maçında Deportes Iquique ile CD Everton, 29 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 15 puanlı Deportes Iquique 12. sırada bulunuyor, CD Everton 9 puana sahip ve 16. sırada. Deportes Iquique, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. CD Everton son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 508. İddaa'da Deportes Iquique kazanır 1.90, berabere biter 3.00, CD Everton kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Deportes Iquique önceki hafta O Higgins mücadelesinde 0-1 yenildi.

CD Everton, Huachipato karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Deportes Iquique, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Deportes Iquique, kendi sahasında 7 gol attı, 12 gol yedi.

CD Everton, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda CD Everton 6 kez gol sevinci yaşadı, 14 kez topu ağlarında gördü.

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