Deportivo Capiata - General Diaz maç önü

Deportivo Capiata ve General Diaz, 21 Ağustos 2018 Salı günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 00:00. Maç öncesi Deportivo Capiata 5 puanla 10. sırada, General Diaz 4 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Deportivo Capiata, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. General Diaz son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 752 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Capiata galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, General Diaz galibiyet oranı 0.00.

Deportivo Capiata son hafta oynanan Independiente maçında 3-1 yenildi.

General Diaz, Libertad karşılaşmaında 0-2 yenildi.

Deportivo Capiata, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Deportivo Capiata, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

General Diaz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. General Diaz, 3 gol atarken 5 gol yedi.

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