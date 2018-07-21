Deportivo Municipal - Real Atletico Garcilaso maçı öncesi rakamlar

Peru Premier Lig Apertura maçında Deportivo Municipal ile Real Atletico Garcilaso, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. 8 puanlı Deportivo Municipal 7. sırada bulunuyor, Real Atletico Garcilaso 10 puana sahip ve 5. sırada. Deportivo Municipal son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Real Atletico Garcilaso, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 437 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Municipal galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Real Atletico Garcilaso galibiyet oranı 3.40. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Deportivo Municipal önceki hafta Sport Boys mücadelesinde 0-2 kazandı.

Real Atletico Garcilaso ise Binacional maçında 3-1 yenildi.

Deportivo Municipal, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Deportivo Municipal, kendi sahasında 7 gol attı, 1 gol yedi.

Real Atletico Garcilaso ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Real Atletico Garcilaso, 3 gol atarken 8 gol yedi.

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