Deportivo Pasto - Santa Fe maçı ne zaman?

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Deportivo Pasto, 02 Eylül 2018 Pazar günü Santa Fe takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. 4 puanlı Deportivo Pasto 17. sırada bulunuyor, Santa Fe 7 puana sahip ve 11. sırada. Deportivo Pasto son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Santa Fe son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 757 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Pasto galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Santa Fe galibiyet oranı 2.80.

Deportivo Pasto önceki hafta Junior mücadelesinde 1-2 yenildi.

Santa Fe, Alianza Petrolera karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Deportivo Pasto, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Santa Fe ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Santa Fe, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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