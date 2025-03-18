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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Deprem bölgesi için 400 milyon euroluk yeni finansman imkanı - İş-Yaşam Haberleri

        Deprem bölgesi için 400 milyon euroluk yeni finansman imkanı

        Türkiye, deprem bölgesinin yeniden inşa çalışmaları için 400 milyon euroluk yeni bir dış finansman imkanı sağladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:50 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:50
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        Deprem bölgesi için 400 milyon euroluk yeni finansman
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin çeşitli sektörlerde uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman sağlama çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, Dünya Bankasından 200 milyon euro ve Fransız Kalkınma Ajansından 200 milyon euro olmak üzere 400 milyon euroluk eş finansman temin edildi.

        Söz konusu finansman, deprem bölgesindeki kırsal konutların yenilenmesi ve yeniden inşası amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına kullandırılacak.

        Bu finansmanla yaklaşık 2 bin 800 kırsal konutun yenilenmesi ve yeniden inşası hedefleniyor. Proje kapsamında mümkün olduğu ölçüde yerinde yeniden inşa tercih edilecek ve söz konusu binaların deprem dayanıklılığının yanı sıra su, enerji ve ısı verimliliği de geliştirilecek.

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        DEPREM BÖLGESİNE 5,5 MİLYAR DOLAR

        Bu yeni finansmanla birlikte 2023 yılından bugüne kadar deprem bölgesinin yeniden imarı ve kalkınması amacıyla yaklaşık 5,5 milyar dolar tutarında dış finansman sağlanmış oldu.

        400 milyon avro tutarındaki finansmanla beraber, proje finansmanı amacıyla 2025 yılında sağlanan uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman tutarı yaklaşık 1,1 milyar dolara ulaştı.

        "BÖLGENİN YENİDEN İMARI ÖNCELİĞİMİZ"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yeniden imarının en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

        Bölgenin yeniden inşası için uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliklerinin sürdüğünü belirten Şimşek, "Deprem bölgesi için sağlanacak finansmanın yıl sonuna kadar daha da artmasını bekliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine ve programımıza duyulan güven, ülkenin dış finansman temininde kendini gösteriyor. Bu kaynaklar, kurala dayalı, uluslararası normlara uygun, rasyonel politikaların bir sonucudur." dedi.

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