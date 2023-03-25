Deprem bölgesinde tüberküloz uyarısı!

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği doktorlarından Serap Duru Akçalı, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü'nü her yıl çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi. Akçalı, tüberkülozun mikrobakteri ürün etkenli bir enfeksiyon olduğunu belirterek, "Özellikle akciğerleri tutar; ama diğer organlarda da görülebilir. Genellikle 2-3 haftayı geçen öksürük, balgam, bazen kanlı balgam olabilir. Nefes darlığı, ateş, gece terlemesi gibi semptomlarla seyreder. Eğer bireylerin bu tür semptomları varsa mutlaka bir hekim kontrolüne başvurması gerekir" dedi.

"2005'TE 20 BİN OLAN HASTA SAYISI GÜNÜMÜZDE 6 BİN"

Tüberküloz hastalığının insanlık tarihinin en eski hastalıklarından biri olduğunu söyleyen Akçalı, "Tanı konulduktan sonra 6-9 aylık bir süre içerisinde ilaç tedavileriyle tedavisi yapılabilir. Ama mutlaka uyum göstermelidir bireyler; hastalar doktorlarına ve kontrollere mutlaka gitmelidir. Tüberkülozla dünya nüfusunun dörtte birinin, yaklaşık olarak 2 milyar insanın enfekte olduğu düşünülmektedir. Ama bu enfekte olan insanlar her zaman aktif hasta değildir. Ancak immün sistemleri zayıfladığında ya da ek hastalıklar devreye girdiğinde tüberküloz aktive olabilir ve saydığım semptomlar ortaya çıkabilir. Türkiye'de de ulusal tüberküloz kontrol programıyla çok başarılı bir şekilde tedavisi edilmektedir. 2005 yılında 20 bin civarında olan hasta sayısı günümüzde 6 bine düşmüştür. Ve ölüm oranları da giderek azalmıştır" diye konuştu.