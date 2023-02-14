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Deprem bölgesine giden hemşire enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde afetzedelere yardım etmek için bölgeye görevlendirilen hemşire Arif Uras, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi

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AA
  • Hemşire, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi

    Depremlerin ardından Kahramanmaraş'a giden Kocaeli Devlet Hastanesi'nde görevli 46 yaşındaki Arif Uras, bölgedekilerin yaralarının sarılmasına katkı sunmak için çalıştı.
  • Hemşire, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi

    AA'nın haberine göre çalışmalar sırasında enkazdan çıkarılan bir köpeği alan Kocaeli Devlet Hastanesi ekibi, hayvanın bakımını üstlendi.
  • Hemşire, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi

    Bölgedeki görevi sona eren Uras, bir derneğin de yardımıyla köpeği Kocaeli'ye getirtti. Uras, Afet adını verdikleri köpeği veterinere götürerek kontrollerini yaptırdı.
  • Hemşire, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi

    "AİLEM DE ONU ÇOK SEVDİ"

    Arif Uras, afetzedelere yardım için gittikleri Kahramanmaraş'ta çalışmalar sırasında bir köpeğin enkazdan çıkarıldığını öğrendiklerini söyledi.
  • Hemşire, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi

    Sahibini bulamadıklarını köpeğe sahip çıktıklarını ifade eden Uras, görev süresinin tamamlanmasının ardından kente dönerken köpeği orada bırakmak istemediğini anlattı.

     
  • Hemşire, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi

    Uras, şöyle konuştu:

    "Yavru, afet bölgesinde yaşaması çok zor. İzmit'e getirmeye karar verdik ve bir şekilde getirdik. Ailem de onu çok sevdi. Köpek kulübesi siparişi verdik. Evimizin bahçesinde ona güzel bir ortam ve yuva hazırlayacağız. Oraya giderken aileme yeni bir üyeyle döneceğimi hiç düşünmemiştim. Ailenin yeni üyesi oldu. iki kızım, bir de oğlum var. Bu da üçüncü kızım oldu."
  • Hemşire, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi

     

    Arif Uras'ın üniversite öğrencisi kızı Ecem Buse Çaylak da babasının deprem bölgesinden köpeğin fotoğraflarını gönderdiğini, İzmit'e getirmesi için ısrar ettiklerini belirterek, "Sevgimizle tüm yaralarını iyileştireceğiz. Babam deprem bölgesinden köpeğin fotoğraflarını atınca ona aşık olduk. Çok ısrar ettik" diye konuştu.
  • Hemşire, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi
  • Hemşire, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi
  • Hemşire, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi
  • Hemşire, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi
  • Hemşire, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi
  • Hemşire, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi

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