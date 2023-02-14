Hemşire, enkazdan çıkarılan köpeği sahiplendi

Uras, şöyle konuştu:

"Yavru, afet bölgesinde yaşaması çok zor. İzmit'e getirmeye karar verdik ve bir şekilde getirdik. Ailem de onu çok sevdi. Köpek kulübesi siparişi verdik. Evimizin bahçesinde ona güzel bir ortam ve yuva hazırlayacağız. Oraya giderken aileme yeni bir üyeyle döneceğimi hiç düşünmemiştim. Ailenin yeni üyesi oldu. iki kızım, bir de oğlum var. Bu da üçüncü kızım oldu."