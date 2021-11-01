Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 1 Kasım Pazartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 1 KASIM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 22:26'da Mersin Silifke'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 1 KASIM

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.11.01 22:37:08 39.2840 26.5502 7.1 -.- 2.1 -.- AYVALIK ACIKLARI-BALIKESIR (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.01 22:26:27 36.6773 33.8902 72.5 -.- 3.6 3.4 KOCAOLUK-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2021.11.01 22:12:32 38.7015 39.9328 5.0 -.- 2.9 -.- PALU (ELAZIG) İlksel

2021.11.01 21:57:14 35.4465 25.2853 11.2 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.01 21:37:21 40.5175 33.5803 12.3 -.- 2.2 -.- OGLAKLI-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel

2021.11.01 20:00:41 39.9415 28.8735 5.4 -.- 3.0 -.- GIRENCIK-ORHANELI (BURSA) İlksel

2021.11.01 19:56:20 38.2162 42.7560 5.0 -.- 2.0 -.- DALDERE-GEVAS (VAN) İlksel

2021.11.01 19:56:02 36.2198 27.0492 17.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.01 19:27:03 33.7712 31.9937 5.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.01 19:06:35 35.6812 27.5100 5.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.11.01 18:16:02 35.2628 25.2405 18.3 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.01 18:11:19 38.3585 38.7802 5.0 -.- 2.3 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2021.11.01 18:00:12 38.9817 43.6365 21.0 -.- 1.7 -.- KECIKIRAN-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.11.01 17:49:14 36.9988 26.6862 5.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.01 16:26:26 39.1518 27.5943 0.0 -.- 1.7 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel

2021.11.01 15:05:45 39.6750 33.4498 5.0 -.- 1.7 -.- ESATMUMINLI-KESKIN (KIRIKKALE) İlksel

2021.11.01 14:58:04 38.0292 32.4273 0.0 -.- 1.2 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2021.11.01 14:09:32 38.4358 31.9992 8.9 -.- 1.2 -.- AVDAN-ILGIN (KONYA) İlksel

2021.11.01 11:50:37 36.5253 27.1330 7.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.01 11:48:53 39.5005 25.8695 6.8 -.- 1.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.01 11:22:27 39.0595 25.8623 14.4 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.01 10:58:58 37.8940 29.1517 21.7 -.- 1.7 -.- KUCUKDERE-(DENIZLI) İlksel

2021.11.01 09:51:26 39.0888 27.4825 6.1 -.- 1.6 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel

2021.11.01 08:32:37 37.9147 26.9658 9.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.01 08:30:23 39.7273 27.1478 2.5 -.- 1.5 -.- AKKOY-YENICE (CANAKKALE) İlksel

2021.11.01 07:39:23 36.2893 31.8543 71.3 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.01 07:20:00 35.4115 25.0057 46.9 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.11.01 06:22:34 40.6693 29.1028 6.0 -.- 1.5 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel

2021.11.01 06:18:38 39.5683 27.5727 9.9 -.- 1.5 -.- BUYUKFINDIK-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel

2021.11.01 06:11:48 37.9663 27.1412 13.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.01 05:31:45 36.4482 27.4358 14.8 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.01 05:18:34 40.6470 42.1090 3.0 -.- 1.9 -.- YOLBOYU-OLTU (ERZURUM) İlksel

2021.11.01 02:28:52 37.7457 27.0612 7.4 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.11.01 02:08:49 36.4507 27.1780 4.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.11.01 02:03:20 37.8288 26.9825 5.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel