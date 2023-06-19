Prof. Dr. Görür'den Doğu Anadolu Fayı ve Malatya ile ilgili önemli açıklama!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM UYARISI| Prof. Dr. Naci Görür'den Doğu Anadolu Fayı ve Malatya ile ilgili önemli açıklama! - Son dakika haberler
ABONE OL

Prof. Dr. Görür'den Doğu Anadolu Fayı ve Malatya ile ilgili önemli açıklama!

Türkiye'nin önde gelen jeoloji uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, ülkemizin iki önemli fay hattından biri olan Doğu Anadolu Fay (DAF) hattı ve Malatya ile ilgili olarak, "Malatya çevresinde enerji büyük ölçüde boşaldı. DAF üzerinde büyük depremler beklemiyoruz. Sadece Malatya’nın kuzey ve kuzeybatısındaki Malatya Fayı yöresinde dikkatli olmak lazım. Bu son depremler oraya da stres transfer etmiş olabilir" değerlendirmesinde bulundu

SON DAKİKA DEPREM UYARISI| Prof. Dr. Naci Görür'den Doğu Anadolu Fayı ve Malatya ile ilgili önemli açıklama! - Son dakika haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Doğu Anadolu Fay (DAF) Hattı ve Malatya'da yaşanan depremsellikle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Prof. Dr. Görür'ün paylaşımı...

"TAKİP ETMEYENLER TEKRAR TEKRAR SORUYOR"

"Deprem hepimizi üzdü, canımızı yaktı. Canlarımızı yitirdik, yaralananlarımız oldu. Ölenlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, tüm halkıma da baş sağlığı diliyorum. Devamlı bana yazıp fikrimi soruyorsunuz. Ben fikrimi söylüyorum ama okumayan, takip etmeyenler var ki tekrar tekrar soruyorlar.

"MALATYA ÇEVRESİNDE ENERJİ BOŞALDI"

Çoğu arkadaşlar yazıyor “Hocam, Malatya sürekli sarsılıyor” diye. Bakıyorum bahsettikleri 2-3’lük depremler. Arkadaşlar, bu büyüklükte depremler olur, sık olur. Büyük bir deprem geçirmiş bir kentte normaldir. Malatya çevresinde enerji büyük ölçüde boşaldı.

"STRES TRANSFER ETMİŞ OLABİLİR"

DAF üzerinde büyük depremler beklemiyoruz. Sadece Malatya’nın kuzey ve kuzeybatısındaki Malatya Fayı yöresinde dikkatli olmak lazım. Bu son depremler oraya da stres transfer etmiş olabilir.

"DOĞRU OLAN KENTLERİ DEPREM DİRENÇLİ HALE GETİRMEK"

Bunu da net olarak bilmiyoruz. Yerel yetkililer gerekeni yapıyordur. Lütfen bizlere, deprem olacak mı? Ne zaman olacak diye sormayın. Doğru olan Malatya’yı deprem dirençli hale getirmektir. Bunun için ısrarcı olun, yöneticilerden, siyasilerden bunu talep edin, sevgiyle."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖF final sonuçları tarihi 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM Gözler AÖF sınav sonuçlarında!
SON DEPREMLER LİSTESİ 19 Haziran 2023 | Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
GÜNDEM AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son dakika hava durumu haberi 19 Haziran 2023 | Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı: Bu iller dikkat!
GÜNDEM Gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!
Kütahya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Sosyal medyada can yayın yapıyorlardı, otomobil ...
Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu
GÜNDEM Malatya'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kocaeli'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
GÜNDEM Kocaeli'de korkunç kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
GÜNDEM Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
TIR'ın altına giren otomobildeki anne ve kızı ağır yaralandı
GÜNDEM Afyonkarahisar'da feci kaza! Anne ve kızı ağır yaralı
Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Adana'da 4 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.