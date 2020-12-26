Van'da 3.8'lik deprem!

Van'ın Çatak ilçesinde, bugün saat 12.31'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin, yerin 11.5 kilometre altında yaşandığı bildirildi. Depremin ardından herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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