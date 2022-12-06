"Elektrik enerjisi ve İGDAŞ ile konuştuğunuz zaman "bizim her şeyimiz tamam, biz hazırız" diyorlar. Ben Türkiye´de hiçbir kurumun depreme hazır olduğunu görmedim. Hani bizim hayat yolları dediğimiz kanalizasyon, içme suyu, ulaşım, iletişim güya 99´dan beri hazır. Ama son küçük bir deprem oldu yine telefonlar bütün iletişim sistemleri işe yaramadı.

"İŞ BİRLİĞİYLE HAZIRLANABİLİRİZ"

Ben onlardan öyle bilgi alamıyorum, bir şey de söylemiyorlar. Bir hükümetle belediye kol kola vermezse İstanbul´u depreme hazırlayabilir misiniz? Çocuk musunuz ya? Böyle şey olabilir mi? Peki benim halkım buna nasıl müsaade eder, nasıl hoş görür bunu? Yani belediye ve hükümetin birlikte iş birliğiyle İstanbul´u depreme hazırlaması lazım.

"DAHA ÖNCE OLDUĞU GİBİ ELEKTRİKLER KESİLECEK"

Ama hep ayrı telden çalınıyor maalesef. Bir bilim adamı olarak bunu görüyorum. İsyan da ediyorum, söylüyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi dolayısıyla onu ben bilemiyorum. Büyük bir ihtimalle daha önce olduğu gibi elektrikler kesilecektir umarım dedikleri gibi uzun sürmesin.

"SU YÜZDE 30'A DÜŞERSE NE YAPACAĞIZ"

Ama aynı şey su için de geçerli. İstanbul´da mesela bugün İSKİ yüzde 90 kapasite ile su tedariki yapıyorsa Allah korusun yarın o yüzde 30´a düşse ne yapacağız? Ne yapacağız ya? Deprem, deprem bu! Yangını bir tarafta, kirliliği bir taraftan inanılmaz şeyler olabilir. Su olmadığı zaman nasıl yaşanır?" açıklamasında bulundu.