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        Haberler Yaşam Depremde hasar gören Saint George Kilisesi ve Çardaklı Hamamı'nda restorasyon

        Depremde hasar gören Saint George Kilisesi ve Çardaklı Hamamı'nda restorasyon

        Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Saint George Kilisesi ile tarihi Çardaklı Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 09:39 Güncelleme: 15.04.2024 - 09:39
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        Depremde hasar gören kilise ve hamamda restorasyon
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        Merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de 2008 yılında restore edilen ve sanat galerisi olarak hizmet veren, milattan sonra 4. yüzyıldan kalma Saint George Kilisesi ile Dabanoğlu Mahallesi'nde yer alan 504 yıllık tarihi Çardaklı Hamamı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördü.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 2023 yılı yatırım programında yer alan "Deprem Bölgesinde Bulunan Kültür Varlıklarının ve Müzelerin Acil Müdahale Proje ve Uygulamaları Projesi" kapsamında kentteki iki tarihi yapıda başlatılan restorasyon sürüyor.

        KİLİSEDE RESTORASYONUN SUR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ'NE KADAR TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

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        Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, depremler nedeniyle kilisenin güney cephesindeki duvarlar ile kubbelerinde çatlaklar meydana geldiğini belirtti.

        Restorasyonun 26 Temmuz 2023'te başlatıldığını, çalışmaların yüzde 25'nin tamamlandığını ifade eden Koç, "Dış mekanda duvar destekleme imalatlarımızı bitirdik. İç mekanda da askılama çalışmalarını tamamladık. Bilindiği üzere restorasyon süreçleri meşakkatli olup, bilimsel veriye dayalı olarak sürdürülmektedir. Bu nedenle çalışmalar zaman alıyor. Çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bu sene Sur Kültür Yolu Festivalinin 12-20 Ekim'de yapılması planlanıyor. Biz de kilisedeki çalışmaları festivale kadar tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

        HAMAMIN RESTORASYONUN ARDINDAN GASTRONOMİ AMAÇLI HİZMET VERMESİ PLANLANIYOR

        Koç, restorasyon çalışmalarına başlanan 504 yıllık tarihi Çardaklı Hamamı'nın 1. grup anıtsal yapı niteliğinde olduğunu belirterek, hamamın daha önce bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle tahribata uğradığını ifade etti.

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        Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın sağladığı bütçe ile bu tahribatın giderilmesi için acil onarım faaliyetlerinin bir kısmını daha önce gerçekleştirildiğini dile getiren Koç, geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerin hamamda oluşturduğu yapısal sorunların giderilmesi için de restorasyon çalışmalarına başladıklarını aktardı.

        Aynı bölgede yaklaşık 200 metre mesafede tarihi Paşa Hamamı'nın hamam işlevini sürdürecek olması nedeniyle Çardaklı Hamamı'nda Bakanlık onayıyla işlev değişikliğine gidilmesine karar verildiğini ifade eden Koç, şunları kaydetti:

        "Restorasyonu tamamlandığında hamamın gastronomi amaçlı kullanımı şeklinde işlevlendirilmesi için projenin revizyon süreci devam etmekte. Metruk bir yapı olarak bırakılmasından ziyade yeni işlevle yapının hayat bulması hem görsel zenginlik hem de yeni iş olanakları oluşturması açısından önemlidir."

        Koç, hamamdaki çalışmaların da yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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        #Saint George Kilisesi
        #Çardaklı Hamamı
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