        Depremden etkilenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yüz yüze eğitime hazırlanıyor

        Depremden etkilenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yüz yüze eğitime hazırlanıyor

        Depremlerin ardından uzaktan eğitime ağırlık veren Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yeni eğitim yılına tam kapasiteli yüz yüze eğitimle giriş yapmaya hazırlanıyor

        09.08.2025 - 15:54
        Depremden etkilenen Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yüz yüze eğitime hazırlanıyor
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, üniversitenin merkez Antakya ilçesindeki yerleşkesinde bulunan bazı binalar ile Antakya Meslek Yüksekokulu binası hasar alarak yıkıldı.

        Afetin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, tüm bölüm ve meslek yüksekokullarında başlattığı uzaktan eğitimi, 2023-2024 akademik döneminde uygulamalı dersler haricinde sürdürdü.

        Üniversite, 5 bin öğrenci kapasiteli merkezli dersliğin inşasıyla 2024-2025 akademik yılında ise uygulamalı derslerin yanı sıra diğer fakültelerin 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yüz yüze eğitim verdi.

        Yeni akademik yıl öncesi öğrenci yurtlarının yanı sıra fakülte binalarının onarım ve yeniden inşa süreçlerinde sona yaklaşılan üniversitede, tam kapasiteli yüz yüze eğitim için hazırlıklar sürüyor.

        YENİ AKADEMİK YILDA 4 BİN 305 ÖĞRENCİ ALINACAK

        HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, üniversitelerinin depremlerden çok fazla etkilendiğini hatırlattı.

        Afetin ardından hemen çalışmalara başladıklarını anlatan Eren, yerleşke içerisinde yıkılan ve ağır hasar alan binaların yerine yenilerinin yapıldığını belirtti.

        Eren, hasarlı binaların onarımının da yapıldığını ifade ederek, şöyle konuştu: "Hem üniversite içerisindeki derslikler hem de barınmayla ilgili olanakları göz önünde bulundurarak yaptığımız çalışmalar kapsamında bütün öğrencilerimizi yüz yüze eğitime çağırabilecek durumdayız. Bununla ilgili çalışma ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Büyük ihtimalle de öğrencilerimizin tamamı eğitim öğretim dönemi başladığında yüz yüze eğitime alınmış olacak."

        Yeni akademik yılda da üniversitelerine 4 bin 305 öğrenci alacaklarını dile getiren Eren, eğitimlerin sorunsuz bir şekilde sürdürebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

        Eren, yüz yüze eğitimle öğrencilerin modern tarzda inşa edilen fakülte ve yurtlarda daha güvenli şekilde eğitimlerine devam edeceğini söyledi.

        Üniversitelerinin deprem bölgesinde olmasına rağmen teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Eren, "Yapay zeka temelli 6 yeni program açtık. Günümüzün ve geleceğin mesleklerini, geleceğin yetişmiş insan gücünü burada eğitebileceğimiz programları ekledik" dedi.

