Bu yük çok ağır! "Kuşaktan kuşağa aktarılacak zihinsel etkiye dikkat!"

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HABERTURK.COM

7.7 ile 7.6 büyüklükteki depremler nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde binlerce bina yıkıldı ve hasar gördü. 10 ili etkileyen depremler nedeniyle afet bölgesindeki kiliseler de zarar gördü.

MERYEM ANA KİLİSESİ KISMEN ZARAR GÖRDÜ (Fotoğraf: AA) Hatay'ın Samandağ ilçesinde Ermeni asıllı Türk vatandaşlarının yaşadığı Vakıflı Mahallesi'ndeki Meryem Ana Kilisesi kısmen hasar gördü.

MUSA AĞACI ZARAR GÖRMEDİ (Fotoğraf: AA) AA'nın haberine göre 1981 yılında anıt ağaç olarak tescillenen ve bölgede Hazreti Musa'nın toprağa diktiği asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne inanılan Musa Ağacı da herhangi bir zarar görmedi.

AZİZ GEORGIOS RUM ORTODOKS KİLİSESİ'NDE HASAR (Fotoğraf: AA) Hatay'ın Altınözü ilçesindeki tarihi Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi'nde hasar meydana geldi. AA'nın haberine göre Sarılar Mahallesi'nde yer alan, inşa tarihi 1364 olan tarihi yapının tavanının bazı kısımları çöktü, kubbe ve duvarlarının bazı bölümleri yıkıldı. Duvarlarda derin çatlaklar da oluştu.

"MAALESEF TARİHİMİZ KAYBOLDU" (Fotoğraf: AA) Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Papazı Yuhanna Papasoğlu, bölgedeki en kadim kiliselerden biri olan yapıda ciddi hasarın oluştuğunu belirtti. Kilit taşı yöntemiyle inşa edilen kilisenin ortada bulunan kilit taşının düştüğünü ve bu yüzden üst kısmın tamamen zarar gördüğünü aktaran Papasoğlu, "Taşıyıcı kolonlarımızdan da ikisi düştüğü için restorasyonun söz konusu olduğunu düşünmüyoruz. Tabii ilk başta evleri zarar gören halkımızın, evlerinin restorasyonundan sonra kilisemizin restorasyonu mu olacak yoksa artık yeniden mi inşa edilecek, o sürece tekrardan gireceğiz" dedi.

1881'DEKİ DEPREMDE DE ZARAR GÖRMÜŞ Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Menir Balıkçıoğlu, 1364 yılında inşa edilen kilisenin 1881 yılındaki depremde gördüğü hasardan dolayı restore edildiğini bildirdi. Kilisenin son olarak 2019'da başlayan restorasyonunun 2022'de bittiğine değinen Balıkçıoğlu, hasarın büyüklüğü nedeniyle yapının yeniden inşa edilmesinin fazla maliyet gerektirdiğini ve bu konuda halkın desteğinin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

İTALYAN LATİN KATOLİK KİLİSESİ YIKILDI (Fotoğraf: AA) Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yapımı 13 yıl süren ve Anadolu Katolik Kilisesi'nin merkezi olan İtalyan Latin Katolik Kilisesi, depremle yıkıldı. 152 yıllık tarihi kilisenin ayin ve cenaze törenlerinin gerçekleştirildiği alanın büyük bölümünün yıkıldığı görüldü. Meryem Ana Heykeli'nin ayakta kaldığı kiliseye İspanya'dan yardım geldi. İspanyol savaş gemisiyle İskenderun Limanı'na yanaşan İspanyol askerler, getirdikleri insani yardımları elden ele kiliseye ulaştırdı.

AZİZ NİKOLA KİLİSESİ'NDE AĞIR HASAR OLUŞTU (Fotoğraf: Sosyal medya) Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz fermanı ile 1870 yılı başlarında inşaatına başlanan ve 1876 yılında inşası tamamlanıp ibadete açılan İskenderun Aziz Nikola (St. Nicholas) Rum Ortodoks Kilisesi'nde ağır hasarlar oluştu. (İskenderun İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nin önceki hali)

MAR YUHANNA ZARAR GÖRDÜ (Fotoğraf: Sosyal medya) 1514'te yapılan ve 2017'de restorasyonu tamamlanarak tekrar ibadete açılan, Mar Yuhanna olarak da bilinen İskenderun Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi büyük ölçüde zarar gördü. (İskenderun Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi'nin depremden önceki hali... Fotoğraf: AA)

AZİZ PETRUS ZARAR GÖRMEDİ (Fotoğraf: İHA) Hatay'da bulunan St. Pierre (Aziz Petrus) Kilisesi sarsıntılardan etkilenmedi. İHA'nın haberine göre M.S 29-40 yıllarında yapılan St. Pierre Kilisesi, Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde Stauris Dağı'nın (Haç Dağı) batı yamacında yer alıyor. Dağın yamacındaki kayalara oyulmuş 13 metre derinliğinde, 9.5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde bir mağaradan oluşan kilise, dünyanın 'ilk mağara kilisesi' olarak kabul ediliyor. Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus’un ilk vaaz verdiği yer olduğuna inanılan ve 1963 yılında Papa 6. Paul tarafından 'hac yeri' ilan edilen mağara, hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor. (Fotoğraf: İHA)