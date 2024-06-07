Mastercard, deprem bölgesinde güvenli spor sahaları yaratarak çocukların ve gençlerin hayatlarına dokunmak, sporun iyileştirici ve birleştirici gücünden faydalanmak amacıyla Gaziantep (Nurdağı), Hatay (Defne) ve Adıyaman’da Umut Sahaları inşa ediyor.

Save the Children Türkiye tarafından koordine edilen etkinliklerde, çocuk psikolojisi ve travma konusunda eğitimli uzmanlar tarafından tasarlanan, çocukların iyileşme sürecini hızlandıracak futbol temelli bir dizi oyun geliştirildi. Her oyun, takım ruhunu teşvik etmek, dayanıklılık oluşturmak, zihinsel refahı desteklemek ve en önemlisi çocukların yeniden çocuk olmalarını sağlamak için titizlikle hazırlandı.

UEFA DA SÜRECE KATILDI Mestarcard, bölgeye kalıcı değer katmak hedefiyle, 30 yıldır süregelen sponsorluğu sebebiyle yakın ilişkileri bulunan UEFA'yı, bu alandaki doğru standartları belirlemesi ve bilgi birikimini aktarması için proje partneri olarak dahil etti. Mastercard, UEFA Foundation for Children, global partneri Save the Children ve yerel ortağı Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte bölgede üç saha inşa etmek için birleşti. Projenin UEFA bağlantısı, uluslararası kamoyunun ilgisini bölgeye çekmek konusunda aktif rol oynarken, uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children ise çocuk psikolojisi ve travma konusunda eğitimli yerel uzmanlarıyla birlikte, çocukların rehabilitasyonunu kolaylaştırmak için futbol temelli bir dizi oyun geliştirdi. Her oyunu, takım ruhunu teşvik etmek, dayanıklılık oluşturmak, zihinsel refahı desteklemek ve en önemlisi çocukların çocuk olduklarını hatırlamaları için hazırladı.

REKLAM 'BÖLGEYE İLGİMİZ SÜRMELİ' Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, ülkemizi hem ekonomik hem de sosyal olarak derinden etkileyen felaketin unutulmaması gerektiğini ifade ederek “Bölgeye ve insanlarına ilgi sürmeli. Bölgedeki insanlarımızın imkanlara erişebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Gerek teknolojimizi entegre ederek gerekse çalışma arkadaşlarımızın ve paydaşlarımızın katkısını sağlayarak projelerin gücünü artırıyoruz. Yüzlerce çocuğumuz eğitimlere katılarak sporun iyileştirici faydasını deneyimlemiş oldu. Bölgedeki çocuklar ve gençler halihazırda açık olan sahalardan faydalanmaya devam ediyor” diye konuştu.

Umut Sahaları projesini geliştirmek amaçlı iş ortaklarını sürece dahil eden Mastercard, “Tap-to Donate” çözümü ile projenin bağış kampanyasına imza attı. Perakende noktalarına yerleştirilen POS cihazları sayesinde tüketiciler, depremden etkilenen engelli çocuklar için oluşturulan TEV Mastercard Burs Fonu'na bağışta bulunabiliyor. ÇOCUK DOSTU ALANLAR Şubat 2023 depreminin ilk gününden bu zamana kadar sahada çalışmalarına devam ettiklerini paylaşan Save The Children Türkiye Hatay Sahası Yöneticisi Özlem Çalışkan, “Son bir buçuk senedir Hatay’da eğitim, barınma, hijyen ve sanitasyon, gıda desteği, çocuk dostu alanların oluşturulması ve psikososyal destek, kamu alanlarının rehabilitee edilmesi konusunda program ve projelerimizi yürütüyoruz. Mastercard desteği ile hayata geçirdiğimiz Umut Sahaları da en çok önem verdiğimiz projelerden biri oldu. Bu proje sayesinde depremden etkilenen çocuklara sporla entegre halde, rekreasyon olanaklarını ve gerekli psikososyal desteği yeniden sunabildik” dedi. Hatay Sahası Çocuk Koruma ve Psikososyal Destek Program sorumlusu Mehmet Ali Akıl ise “Umut Sahaları’da uyguladığımız Futbol3 pogramı 1993 yılında birçok ülkede hayata geçirilen bir içerik. Çocukların şiddet ve ayrımcılıktan uzak, birlikte bir takım olarak, dayanışma ve paylaşma içerisinde oynamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Save the Children olarak bugüne kadar Hatay’da farklı programlarla 210 bin kişiye ulaştık ve bunun yarısını çocuklar oluşturdu. Psikososyal destek kapsamında ulaştığımız 10 bin çocuk arasında Umut Sahaları’nda desteklenen 1.000’e yakın çocuk var. Şu an bu sahalarda çocuklar oynamaya ve biz de aktiviteler yürütmeye devam ediyoruz” dedi.