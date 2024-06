Mastercard, deprem bölgesinde güvenli spor sahaları yaratarak çocukların ve gençlerin hayatlarına dokunmak, sporun iyileştirici ve birleştirici gücünden faydalanmak amacıyla Gaziantep (Nurdağı), Hatay (Defne) ve Adıyaman’da Umut Sahaları inşa ediyor.

Save the Children Türkiye tarafından koordine edilen etkinliklerde, çocuk psikolojisi ve travma konusunda eğitimli uzmanlar tarafından tasarlanan, çocukların iyileşme sürecini hızlandıracak futbol temelli bir dizi oyun geliştirildi. Her oyun, takım ruhunu teşvik etmek, dayanıklılık oluşturmak, zihinsel refahı desteklemek ve en önemlisi çocukların yeniden çocuk olmalarını sağlamak için titizlikle hazırlandı.

UEFA DA SÜRECE KATILDI

Mestarcard, bölgeye kalıcı değer katmak hedefiyle, 30 yıldır süregelen sponsorluğu sebebiyle yakın ilişkileri bulunan UEFA'yı, bu alandaki doğru standartları belirlemesi ve bilgi birikimini aktarması için proje partneri olarak dahil etti. Mastercard, UEFA Foundation for Children, global partneri Save the Children ve yerel ortağı Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile birlikte bölgede üç saha inşa etmek için birleşti. Projenin UEFA bağlantısı, uluslararası kamoyunun ilgisini bölgeye çekmek konusunda aktif rol oynarken, uluslararası sivil toplum kuruluşu Save the Children ise çocuk psikolojisi ve travma konusunda eğitimli yerel uzmanlarıyla birlikte, çocukların rehabilitasyonunu kolaylaştırmak için futbol temelli bir dizi oyun geliştirdi.