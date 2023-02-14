Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray
ABONE OL

Depremzede Cihan Emir Parlak, Galatasaraylı isimlerle telefonda görüştü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, bina enkazından 62 saat sonra "futbol sohbeti" eşliğinde çıkarılan Cihan Emir Parlak, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbolcular Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüştü

Depremzede Cihan Emir Parlak, Galatasaraylı isimlerle telefonda görüştü
AA

Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren 12 yaşındaki Galatasaraylı Cihan Emir, ilk önce Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüntülü görüştü.

Kerem Aktürkoğlu'nun "Nasılsın, seni çok güçlü gördüm aferin sana. Sen büyük savaşçısın. Hepimiz seni çok seviyor ve dua ediyoruz." demesi üzerine duygu dolu anlar yaşayan Cihan Emir Parlak, "İyiyim abi, sizin sayenizde daha iyi ve daha güçlü olacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Cihan Emir Parlak daha sonra sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera ile görüştü. Cihan Emir'e Türkçe seslenen Muslera, "Merhaba kardeşim. Seni iyi gördüm. Sen ne kadar güçlüymüşsün, maşallah. Seni ilk maça bekliyorum. Seni çok seviyorum." dedi. Cihan Emir de Muslera'ya "Ben seni çok seviyorum. Daha güçlü olacağım. Maça hep beraber geleceğiz." cevabını verdi.

Cihan Emir, konuştuğu Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a da İstanbul'da görüşmek istediğini söyledi. Erden Timur'da Cihan Emir'e futbolcularla görüşme ve maça götürme sözünü verdi.

Dursun Özbek, Fenerbahçe maçı için söz verdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile de görüşen Cihan Emir, İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söyledi.

Dursun Özbek de Cihan Emir'e, "Sizi gördüğüm için seviniyorum. Çok geçmiş olsun. En kısa zamanda da görüşürüz. Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak." ifadelerini kullandı.

Diyaloglar tebessüm ettirmişti

Cihan Emir'i enkaz altından çıkarmaya çalışırken bilincini açık tutmak amacıyla sohbet eden kurtarma ekipleri, "Hangi takımlısın?" sorusuna "Galatasaray" cevabını almasıyla başlayan futbol sohbeti sırasında yaşananlar kameralara yansımıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Elon Musk, Premier Lig devi Manchester United'a talip!
FUTBOL Elon Musk, Premier Lig devine talip!
Beşiktaş'ta Borini gelişmesi!
FUTBOL Beşiktaş'ta Borini gelişmesi!
Kasımpaşa kalecisi Erdem Canpolat deprem anında yaşadıklarını anlattı: Cehennemden çıktık! - Deprem Haberleri
FUTBOL "Cehennemden çıktık"
Cenk Tosun minik Cavit ile buluştu
FUTBOL Cenk Tosun, minik Cavit ile buluştu
Gaziantep'in yıldızı Joao Figueiredo Başakşehir yolunda
FUTBOL G.Antep'in yıldızı Başakşehir yolunda
MKE Ankaragücü, Fransız sağ bek Enock Kwateng'i transfer etti
FUTBOL Ankaragücü'nden transfer
Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
FUTBOL Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü
FIFA, 32 takımlı FIFA Kulüpler Dünya Kupası formatını onayladı
FUTBOL FIFA yeni formatı onayladı
Çaykur Rizespor, Ogün Özçiçek'i kadrosuna kattı
FUTBOL Çaykur Rizespor'dan transfer
Getafeli Enes Ünal'dan depremzedelere destek olan La Liga'ya teşekkür
FUTBOL Enes Ünal'dan La Liga'ya teşekkür

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.