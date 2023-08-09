Depremzede Erdem, lösemiyi yendi Hatay'da 6 Şubat'ta meydana gelen deprem nedeniyle lösemi tedavisi yarım kalan Erdem Yıldız (7) ve ailesine Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) kucak açtı. Erdem, burada gördüğü tedaviyle depremden 6 ay sonra hastalığı yenerken, annesi Derya Yıldız (42) mutfak işçisi, babası Ferdi Yıldız da (45) bahçıvan olarak burada işe başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Derya ve Ferdi Yıldız çiftinin 3 çocuğundan Erdem Yıldız, 2020 yılında başını çarpması sonucunda hissettiği ağrı nedeniyle kulak burun boğaz doktoruna götürüldü.

Yıldız, kulak içi zarının yanında tespit edilen şişlik üzerine tümör şüphesiyle tedaviye alındı. Yıldız'a, yapılan tetkik ve kontrollerin ardından kan ve kemik iliği kaynaklı bir kanser türü olan 'hemofagositik lenfohistiyositoz' (HLH) tanısı konuldu. Hastalığının 2'nci evrede olduğu belirlenen Yıldız, hastanede tedaviye alındı.

LÖSEV DAVET ETTİ

Ancak Erdem'in tedavisi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle aksadı. Depremde Yıldız ailesinin oturduğu ev ağır hasar gördü. Eve giremeyen aile, LÖSEV'in davetiyle Ankara'ya, lösemili çocukların yaşadığı vakfa ait Lösemili Çocuklar Köyü'ne taşındı. Erdem Yıldız, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde devam eden tedaviyle depremden 6 ay sonra lösemiyi yendi.

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Hastalığı nedeniyle 1'inci sınıfı kendi okulunda tamamlayamayan Erdem, eğitim hayatına da LÖSEV Eğitim Kurumları’nda tam burslu olarak devam edecek. Erdem'in annesi Derya Yıldız, aynı hastanede mutfak işçisi, babası Ferdi Yıldız ise bahçıvan olarak işe başladı. Çocuklarından birisi Hatay'da kalan, diğeri de yakında yanlarına gelecek olan depremzede aile burada yeni bir hayat kurdu.

"ERDEM ŞİMDİ CIVIL CIVIL"

Baba Ferdi Yıldız, oğlunun hastalığı ile mücadele ederken depremle yıkıldıklarını söyledi. Oğlunun tedavisinin yarım kaldığını anlatan Ferdi Yıldız, "Sonra LÖSEV bizi aradı ve Ankara'ya davet etti. Psikolojik olarak çok kötü durumdaydık.

Erdem özellikle çok kötüydü. Deprem çok etki bıraktı onda. Rahatsızlığın başındaki şikayetlerden tekrar şikayet etmeye başladı. Adana’daki hastanede MR çekimi için 15 Şubat’a tarih vermişlerdi tabi 6 Şubat’ta deprem olduğu için aksadı. Buraya geldiğimizde Erdem’in şikayetlerini söyledim hemen tedaviye başladılar. Erdem şu an çok iyi, sağlığına kavuşmuş; cıvıl cıvıl" dedi.

Anne Derya Yıldız da oğlunun şu anda çok iyi olduğunu ve hastalığı tamamen atlattığını, çok mutlu olduklarını söyledi.