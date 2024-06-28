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        Depremzedeler adalet nöbetine başladı

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Sait Bey Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileler, adalet nöbeti başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 22:15 Güncelleme: 28.06.2024 - 22:19
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        Depremzedeler adalet nöbetine başladı
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        Depremzede aileler pankartlarla Dulkadiroğlu ilçesindeki Sait Bey Sitesi’nin enkaz alanında bir araya geldi.

        Tuğba Erdemoğlu, aileler adına yaptığı açıklamada, sitede hayatını kaybeden yakınları için adalet nöbeti başlattıklarını ifade etti.

        Sait Bey Sitesi'ne ilişkin hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini kaydeden Erdemoğlu, şöyle konuştu:

        "Burada hayatını kaybeden 44 canımız için adalet nöbeti başlattık. Burası kentsel dönüşüm ile yapılan 5 yıllık bir binaydı ve depremin 8. saniyesinde yerle bir oldu. Hiçbir kimseye yaşam alanı bırakmadı. Belediyeye sadece 400 metre uzaklıkta olan bu binanın 3 buçuk katı, kaçak yapıldı ve ne yazık ki ne belediye ne de yapı denetim firması tarafından hiçbir şekilde müdahale olmadı. Yetkililere buradan seslenerek ilk davanın üzerinden 16 ay gibi süre geçmesine rağmen kaçak yapıya göz yuman ilgililerin soruşturmaya dahil edilmesini talep ediyoruz."

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        Bilirkişi raporlarının eksik ve yetersiz olduğunu iddia eden Erdemoğlu, raporların teknik ve yetkin bir üniversite tarafından hazırlanmasını istediklerini belirterek, 4. duruşma tarihi olan 9 Temmuz'a kadar nöbeti devam ettireceklerini söyledi.

        Konuşmanın ardından aileler enkaz alanını inceledi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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