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Depremzedelere duygusal mesajlar

Antalya Valiliği ile belediyelerce kurulan yardım koordinasyon merkezlerinde toplanan malzemelerin üzerine ya da içerisine duygu dolu notlar yazıldı. Bir çantanın üzerine 'Allah'ım içimizdeki insan sevgisini yok etme' yazıldığı görüldü. 'Lina' isimli bir kız çocuğu ise gönderdiği kutunun üzerine 'Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz da olsa mutlu etmiştir' mesajı yazdı

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DHA
  • Depremzedelere duygusal mesajlar

    Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye gönderilmek üzere Yalova ve ilçelerde oluşturulan birçok noktaya giden vatandaşlar yardım paketlerini görevlilere teslim ediyor. Yalova Belediyesince yardım toplanan merkezlerden biri olan Yalova Belediyesi Masa Tenisi Salonu da yardımda bulunmak isteyenlerin akınına uğradı. Kimin bıraktığı belli olmayan "Şehidimin giyemediği çoraplar" ve Sare Nalbant tarafından yazılan "Dışarısı çok soğuk. Oradaki kardeşlerim için şapka, battaniye yolluyoruz. Allah yardımcınız olsun" notların bulunduğu yardım paketleri görevlileri duygulandırdı. 
  • Depremzedelere duygusal mesajlar
  • Depremzedelere duygusal mesajlar

    Türkiye'yi sarsan 2 büyük depremin ardından Antalya Valiliği ile belediyeler yardım göndermek için koordinasyon merkezleri kurdu. Birçok kişinin akın ettiği koordinasyon merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
  • Depremzedelere duygusal mesajlar

    Kampanya duyurularının ardından yardım etmek isteyenler, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Cam Piramit, Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi ve Antalya Spor Salonu'na kucaklarında koliler ve battaniye çuvalları ile geldi. Görevlilerce teslim alınan malzemeler, gruplara ayrılarak tek tek toplandı. Toplanan malzemeler, kamyonlara yüklenerek deprem bölgesine gönderilecek.
  • Depremzedelere duygusal mesajlar

    "HEP YANINIZDAYIZ"

    Diğer yandan yardım kolilerinin üzerine ya da içerisine duygu dolu notlar yazıldığı görüldü. Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde 'Lina' isimli bir kız çocuğu, içerisinde oyuncak maymun, bebek, araba ve ördeğin olduğu kutu üzerine 'Hep yanınızdayız. Umarım oyuncaklarım sizi biraz da olsa mutlu etmiştir' mesajı yazdı. Sıla Kuşçu da kolisinin üzerine, 'Öncelikle hepinize geçmiş olsun, tüm dualarım sizlerle. Bu yardım kolisini size Antalya'dan gönderiyorum. Umarım yardımım dokunmuştur. Yalnız değilsiniz size elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz' notunu ekledi.
  • Depremzedelere duygusal mesajlar

    Muratpaşa Belediyesi'nin topladığı yardımlarda da bir çocuğun gönderdiği çanta üzerine 'Allah'ım içimizdeki insan sevgisini yok etme' yazdığı görüldü.
  • Depremzedelere duygusal mesajlar

    "ALLAH'IM İÇİMİZDEKİ İNSAN SEVGİSİNİ YOK ETME"

    Can Aydoğdu isimli bir çocuk da gönderdiği kıyafet poşetinin üzerine 'Merhaba bu mektubu ben, annem, abim ve babam adına yazıyorum. Bu mektubu okuyan kişi sana sesleniyorum. Bugünden sonra hayatın çok güzel geçecek inan bana. Umarım bu gönderdiğimiz kıyafetleri çok seversiniz. İyi günler' yazdı.
  • Depremzedelere duygusal mesajlar

    Konyaaltı Belediyesi görevlisi Ceren Kurt, kayıt esnasında gördüğü notla çok duygulandığını dile getirdi. Kurt, "Buraya gelen kolileri kayıt altına alıyoruz. Gelen kolilerden birinin üzerinde mesajları gördük ve çok duygulandık. Yardım eden herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
  • Depremzedelere duygusal mesajlar

    Muratpaşa Belediyesi 2 TIR yardım malzemesini sabah saatlerinde teslim etmek üzere deprem bölgesine yola çıkardı.
  • Depremzedelere duygusal mesajlar
  • Depremzedelere duygusal mesajlar
  • Depremzedelere duygusal mesajlar
  • Depremzedelere duygusal mesajlar
  • Depremzedelere duygusal mesajlar
  • Depremzedelere duygusal mesajlar
  • Depremzedelere duygusal mesajlar
  • Depremzedelere duygusal mesajlar
  • Depremzedelere duygusal mesajlar

 

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