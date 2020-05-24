Dergicilik Okulu öğrencilerinden okurlara

AA

Dünya Dergiler Birliği ile ortak çalışma içerisinde olan 600 öğrencisiyle çalışmalarına devam eden okul, bu ayki dergiyi "Bayram Kolonyası" başlığıyla bayram hediyesi olarak okurların beğenisine sundu.

Türk Telekom'un destek verdiği ve dijital okuma platformu e-Dergi üzerinde okurla buluşan yayında, aralarında "Bayramın Getirdiği İyilikler", "Hayrat Bayram Olsa", "Baba ve Bayram", "Ramazan Sakası" ve "Ülkelerin Ramazan Bayramı Sevinci" ve "Sezai Karakoç ve Ramazan Algısı"nın bulunduğu birçok yazı yer aldı.

Çeşitli hikaye, deneme, şiir ve çizimlerin de okurlarla buluştuğu derginin 2. sayısında ayrıca şair Hüseyin Akın ile yapılan bir söyleşiye yer verildi.

Genel Yayın Yönetmenliğini Recep Baydemir'in üstlendiği, editörlüğünü Elif Nuran Özgün'ün gerçekleştirdiği, 48 sayfadan oluşan dergide aynı zamanda İsmet Özel ve Nuri Pakdil gibi edebiyat ustalarının yaşam hikayeleri okurlarla buluştu.