Derince'deki Aynur Doğan konseri iptal

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 20 Mayıs’ta yapılacak Aynur Doğan konseri belediye tarafından iptal edildi. Derince Belediyesi’nden yapılan açıklamada "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir" denildi.