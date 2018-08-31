Derry City - Bohemians sahaya çıkıyor

Derry City ve Bohemians, 31 Ağustos 2018 Cuma günü İrlanda Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. 39 puanlı Derry City 5. sırada bulunuyor, Bohemians 34 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Derry City, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bohemians, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 268 kodlu maçı oynayanlar; Derry City galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.20, Bohemians galibiyet oranı 2.60. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Derry City son hafta oynanan Waterford United maçında 1-2 yenildi.

Bohemians ise Shamrock karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Derry City, evinde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 19 gol yedi.

Bohemians, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Bohemians, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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