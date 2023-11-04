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        Haberler Dünya Son dakika: Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı

        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka saldırılarını sürdürmesi üzerine Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağırıldı" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 15:56 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:22
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        Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya çağrıldı
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirdi.

        Bakanlık, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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