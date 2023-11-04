Carlo Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in pazar akşamı (yarın) oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.
Real Madrid kariyerine şanssız başlayan ve üst üste 2 sakatlık yaşayan Arda Güler, uzun süre sonra sahalara dönüyor.
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 18 yaşındaki milli futbolcunun yarın akşam (5 Kasım Pazar) oynanacak Rayo Vallecano maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.
Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen İtalyan teknik adam, sakatlıktan çıkan Arda'nın bu hafta boyunca takımla tam antrenmanlara çıktığını belirterek, "Arda, maç kadrosunda olacak ve yavaş yavaş dakika almaya başlayacak. Onun koşullarına göre özel hazırlanan bir plan uygulayacağız." dedi.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Arda ofansif bir futbolcu. Yardımcı forvet olarak, ileri üçlünün ortasında veya kanatta oynayabilir. Bu karakteristik özellikleri var." şeklinde konuştu.
Real Madrid'e geldiğinden bu yana ilk hazırlık kampında ardından 26 Eylül'de antrenmanda iki ayrı sakatlık geçiren Arda Güler, henüz kendini gösterme fırsatı bulamadı.
Arda'nın, Rayo Vallecano maçının ikinci yarısında sonlara doğru oyuna girmesi ve Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk defa Madridli taraftarların karşısına çıkması bekleniyor.