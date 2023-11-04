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Karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen İtalyan teknik adam, sakatlıktan çıkan Arda'nın bu hafta boyunca takımla tam antrenmanlara çıktığını belirterek, "Arda, maç kadrosunda olacak ve yavaş yavaş dakika almaya başlayacak. Onun koşullarına göre özel hazırlanan bir plan uygulayacağız." dedi.