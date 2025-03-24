Dervişoğlu: Adliye koridorlarından kendimi kurtaramadım

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde belediye tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programında; İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Lapseki Belediye Başkan Atilla Öztürk ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Programda açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Çanakkale sadece benim için değil Türkiye için önemli bir yer. Burada bundan 110 yıl önce verilen mücadele, aslına bakarsanız kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ön sözüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmadan önce verilen kurtuluş mücadelesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkması, aslında 1915'te zuhur eden Çanakkale ruhunun bir neticesidir. Çanakkale'yi geçemeyenler bugün iyi bilsinler ki Türkiye'yi de asla geçemeyeceklerdir. Bir belediye başkanı aslında insanları kaynaştırabiliyor. Farklı farklı siyasi görüşlere ait olan insanları bir ve birlikte kılabiliyor. Hangi kökten gelirse gelsin, hangi ideolojik müktesebata mensup olursa olsun, eğer onun sevdası yaşadığı kenti var edebilmek ve yüceltmekse, o insanları birleştirip kaynaştırabilmeye muvaffak olabiliyor” dedi.

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"11 AYLIK GENEL BAŞKANIM ADLİYE KORİDORLARINDAN KENDİMİ KURTARAMADIM"

Müsavat Dervişoğlu şöyle devam etti:

“Devletin dini madem ki adalettir, bu mübarek gecede, bu ülkeyi yönettiğini zannedenlere buradan sesleniyorum. Adaletle hükmedin, adaletle yönetin. Aksi takdirde hem ülkenize hem de inançlarınıza ihanet etmiş olmak durumuyla karşı karşıya kalırsınız. Soruşturmalar, kovuşturmalar, yargılamalar yapılıyor. 11 aylık genel başkanım adliye koridorlarından kendimi kurtaramadım. Her gün bir haksızlığa uğramış insanın yanında saf tutmak mecburiyetindeyim. Ya adliyedeyim ya karakoldayım ya cezaevi ziyaretindeyim.”

"TÜRKİYE'Yİ GEÇİLMEZ KILAN SİZLERSİNİZ"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin inşa edildiği fabrika ayarlarına geri döneceğini belirten Dervişoğlu, “Türkiye'yi geçilmez kılan sizlersiniz. Çanakkale'yi nasıl geçilmez kıldıysanız, tarihe Türkiye'nin geçilemeyeceğini şerh edenler de sizlersiniz. Burada oluşturduğunuz birlik ruhuyla, burada oluşturduğunuz kardeşlik hukukuyla, burada hakkıyla aradığınız adalet duygusuyla Türkiye'ye yeniden örnek olacağınıza yürekten inanıyorum. Çanakkale ruhu Türkiye'nin ruhu olduğu için de geleceğe dair umutlanıyorum” ifadelerini kullandı.