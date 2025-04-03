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        Dervişoğlu'ndan İmamoğlu ve Özdağ'a ziyaret

        İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:49 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:29
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        Dervişoğlu'ndan İmamoğlu ve Özdağ'a ziyaret
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

        AA'da yer alan habere göre ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, burada ziyaret edecekleri kişileri partili arkadaşlar aralarında bölüştüklerini belirterek, bu kapsamda İmamoğlu ve Özdağ'la kendisinin görüştüğünü söyledi.

        Bu görüşmelerden elde ettikleri bilgileri birleştirip daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Dervişoğlu, bir kısmı gözaltında veya tutuklu olan gençlerin dava ve gözaltı süreçlerini partisinde oluşturdukları hukuk kuruluyla yakinen takip ettiklerini anlattı.

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        Dervişoğlu, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda Silivri'de tutuklu bulunmayacağını ve diplomasının iptal edilmeyeceğini iddia etti.

        Özdağ'la İYİ Parti'de birlikte çalıştıklarını aktaran Dervişoğlu, onun hak ve hukukunun takipçisi olacaklarını dile getirdi. Dervişoğlu, Fransız İhtilali sırasında Bastille Hapishanesi'nin mutlak monarşinin en belirgin sembolü olduğunu aktararak, "Bugün Silivri'de inşa edilmiş düzeni Bastille Hapishanesi'ne benzetiyorum. Demokrasinin içinde kalarak, hukukun içinde kalarak, hukukun ve anayasanın vatandaşa tanıdığı her türlü hak ve hukukun kullanımına dayalı olarak mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bir basın mensubunun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması sonrasında başlatılan boykot çağrısına karşılık bazı bakanların alışveriş yapmasını sorması üzerine, "Alışveriş yapmak ya da yapmamak anayasal haktır. Boykot da bunlardan bir tanesidir. İnsanlar mal alma ya da mal almama hürriyetini pek tabiidir ki kullanacaklardır. Ama hükümet buradan kendisine bir mesaj çıkarıyorsa... Vatandaşın verdiği mesajı almış oldukları kanaati bizde hakim." değerlendirmesini yaptı.

        Bazı oyuncuların mesleki dayanışma içinde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini kaydeden Dervişoğlu, "Bir kişi, bir anayasal hakkın kullanımı için sosyal medya paylaşımında bulunmuş. Burada oyuncu arkadaşlar nasıl bir mesleki dayanışmayla ona destek oluyorlarsa söz söyleme makamında bulunan bizler de Aybüke Pusat'ın ve onun durumunda olanların yanındayız." ifadelerini kullandı.

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