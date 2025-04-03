Dervişoğlu'ndan İmamoğlu ve Özdağ'a ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

AA'da yer alan habere göre ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, burada ziyaret edecekleri kişileri partili arkadaşlar aralarında bölüştüklerini belirterek, bu kapsamda İmamoğlu ve Özdağ'la kendisinin görüştüğünü söyledi.

Bu görüşmelerden elde ettikleri bilgileri birleştirip daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını dile getiren Dervişoğlu, bir kısmı gözaltında veya tutuklu olan gençlerin dava ve gözaltı süreçlerini partisinde oluşturdukları hukuk kuruluyla yakinen takip ettiklerini anlattı.

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Dervişoğlu, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmaması durumunda Silivri'de tutuklu bulunmayacağını ve diplomasının iptal edilmeyeceğini iddia etti.

Özdağ'la İYİ Parti'de birlikte çalıştıklarını aktaran Dervişoğlu, onun hak ve hukukunun takipçisi olacaklarını dile getirdi. Dervişoğlu, Fransız İhtilali sırasında Bastille Hapishanesi'nin mutlak monarşinin en belirgin sembolü olduğunu aktararak, "Bugün Silivri'de inşa edilmiş düzeni Bastille Hapishanesi'ne benzetiyorum. Demokrasinin içinde kalarak, hukukun içinde kalarak, hukukun ve anayasanın vatandaşa tanıdığı her türlü hak ve hukukun kullanımına dayalı olarak mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.