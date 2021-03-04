Şarkıcı Derya Uluğ Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Kariyeri ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan şarkıcı, "Hayatının dönüm noktası olan kişi kim?" sorusuna, "Asil" yanıtını verdi.

Uzun süredir kendisi gibi müzisyen olan Asil Gök ile birlikte olan Uluğ, 'evlilik' sorusuna ise, "İlişkiler için kritik olan, sürekli beraber vakit geçirilen pandemi sürecini ilişkimizde sorunsuz atlattık, atlatmaya devam ediyoruz. Bu süreci birlikte şarkılar üreterek geçiriyoruz. Acelemiz yok mutluyuz" dedi.