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Destici'den 'Yazıcıoğlu davası' açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Maalesef Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edilmesi zaman zaman kasten istismar edilmektedir. Kahramanmaraş Adliyesi'ndeki olaylar da bu istismarın ve provokasyonun devamıdır. Biz parti olarak Yazıcıoğlu'nun şehit edilmesi olayını en başından beri takip ediyoruz ve olayda kimlerin parmağı olduğunun adli makamlarca tespit edilmesi için emek veriyoruz. Takipsizlik kararlarına karşı mücadele etmeyenler dava ilerledikçe rahatsız oluyorlar" dedi

26.10.2018 - 17:34 | Güncelleme: AA

 Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu'nun açıklandığı toplantıya bir eğitimci olarak katıldığını belirterek, "Güzel öneriler ve projeler var. Hedeflerin başarıya ulaşması için parti olarak atılan adımlara destek vereceğiz." dedi.

Destici, parti genel merkezinde Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Parti olarak eğitime ve eğitimcilere büyük bir önem verdiklerini dile getiren Destici, Türk milli eğitiminde de önemli bir değişimin öngörüldüğünü söyledi.

MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu'nun açıklandığı toplantıya bir eğitimci olarak katıldığını ifade eden Destici, "Güzel öneriler ve projeler var. Hedeflerin başarıya ulaşması için parti olarak atılan adımlara destek vereceğiz." diye konuştu.

Geylan ise Destici'nin eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik uğraşlarını takdirle izlediklerini vurgulayarak, Türk Eğitim-Sen tarafından hazırlanan "Türk Eğitim Sistemine İlişkin Görüş ve Öneriler" raporunu Destici'ye takdim etti.

"YAZICIOĞLU DAVASI KASTEN İSTİSMAR EDİLİYOR"

Kabulün ardından basın mensuplarının Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli eski emniyet amiri Dursun Özmen'in yargılandığı davanın duruşmasında gerginlik yaşanmasına ilişkin sorusu üzerine, Destici, olayların belirli çevrelerce önceden kurgulandığını savundu. Destici, şöyle konuştu:

"Maalesef Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edilmesi zaman zaman kasten istismar edilmektedir. Kahramanmaraş Adliyesi'ndeki olaylar da bu istismarın ve provokasyonun devamıdır. Biz parti olarak Yazıcıoğlu'nun şehit edilmesi olayını en başından beri takip ediyoruz ve olayda kimlerin parmağı olduğunun adli makamlarca tespit edilmesi için emek veriyoruz. Takipsizlik kararlarına karşı mücadele etmeyenler dava ilerledikçe rahatsız oluyorlar."

"Size yumruk atıldı mı" sorusu üzerine Destici, "Bana yumruk atan alnının ortasına mermiyi yer." ifadesini kullandı.

"Mahkeme salonuna ben gelmeden kimse alınmasın" dediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktaran Destici, "Mahkeme küçük olduğu ve parti üyelerimizin davayı takip etmesini arzuladığımız için duruşmanın daha büyük bir salonda olmasını talep ettik. Bunun mümkün olmadığını öğrenince salona önce şehit ailelerinin ve hukukçuların sonra da parti üst yöneticilerinin ve partililerin girmesi gerektiğini ifade ettim ve öyle de oldu." dedi.

Destici, Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini açıkladıkları bir dönemde olayın daha da abartıldığını ifade ederek, "Bu ittifakın yerel seçimlerde de devam etmesi noktasındaki kararım ve bu hususta liderlerle görüşme yapacağımı açıklamam da bazı çevreleri rahatsız etti. Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz." diye konuştu.

ADLİYEDEKİ GERGİNLİK

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin Kahramanmaraş Adliyesi'nde görülen davanın duruşmasında Yazıcıoğlu'nun yakınlarıyla Mustafa Destici arasında gerginlik yaşandığı iddia edilmişti. Mustafa Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu salonda gerginlik yaşandığını ama bunun büyütülecek bir mesele olmadığını belirtmişti.

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