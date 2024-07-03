Destici: Türkiye sığınmacılar üzerinden karıştırılmak isteniyor

BBP Genel Başkanı Destici, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye sığınmacılar üzerinden karıştırılmak isteniyor" diyerek bunun provasının Kayseri'de görüldüğüne işaret etti.

BBP lideri Destici, "Bunu şiddetle lanetliyoruz. Küçük bir çocuğa tecavüz edilmesi, tacizde bulunulması, musallat olunması hiç kabul edilemez. Çocuğun kimliği ya da tecavüzü gerçekleştirenin kimliği de önemli değildir. Yani bunu yapan ister Suriye kökenli olsun, sığınmacı, ister Afgan olsun, ister Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olsun ne olursa olsun. Yani kim yaparsa yapsın bunu lanetliyoruz." dedi.

"MASUM İNSANLARIN NE SUÇU VAR?"

Destici yaşananların ardından sığınmacıların hedef yapılarak onlarca evin taşlandığını aktararak, "Orada o masumların ne suçu var? Yani o masumların o evde oturan belki yüzlerce binlerce çocuk var. Bir çocuğa tecavüz edildi diye tepki gösteriyorsun haklı olarak. Ama öbür taraftan yüzlerce çocuğun bulunduğu evleri ateşe veriyorsun. Bu kabul edilebilir bir şey mi?" diye sordu.

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Kayseri'de yaşanan hadiselerin herkesi üzdüğünü dile getiren Destici, "Orada açık bir provokasyon olduğu gözüküyor. Maalesef Türkiye'de son dönemde milliyetçilik adı altında neofaşizm yükseliyor. Ya da neofaşist partiler var, liderler var." ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE'DE MİLLİYETÇİLER İSLAMSIZ BİR MİLLİYETÇİLİĞİ HİÇBİR ZAMAN KABUL ETMEMİŞTİR”

Milletin bunlara prim vermediğini belirten Destici, "Aldıkları birkaç puan onlara prim verildiği anlamına gelmez. Mesela belediye seçimleri oldu. Bir tane belde bile kazanamadılar. Yani bir belde kazanamadı. Yani başında neofaşist birisinin olduğu parti bir belde kazanamadı. Milletin verdiği bir şey de yok aslında. Bu milliyetçilik değil. Yani Türkiye'de hiçbir dönemde milliyetçilik, ırkçılık ya da kavmiyetçilik ya da faşistlik değildir, olmamıştır. Bir kere Türkiye'de milliyetçiler İslamsız bir milliyetçiliği hiçbir zaman kabul etmemiştir." şeklinde konuştu.

Sığınmacılar üzerinden bir iç çatışma provası yapıldığını kaydeden Destici, "Elbette ki devlet buna fırsat vermeyecektir. Elbette ki sığınmacılar ülkelerine dönmelidir. Ama yolu bu değildir." ifadesini kullandı.

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