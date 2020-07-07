Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi koronavirüs günlerinde genel merkezinin dijital açılışını yaptı. Parti üyelerinin telekonferansla katıldığı açılış sosyal medyadan yayınlandı.

DEVA Partisi Kurucusu Ali Babacan açılış konuşmasında, "Şu anda, gençlerimiz 'dislike' attı diye teknolojiyi karşısına alan bir zihniyet var" dedi.

Babacan, konuşmasında kadınlara seslendi. "Siyaset sadece erkeklere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir" diyen Babacan, kadınlara partiye katılma çağrısında bulundu.

"'Düşünce suçu' kavramını yok edeceğiz" diye konuşan Babaca, "Dinimizin kutsallarını siyasetin malzemesi yapmayacağız, dini gündelik siyasete alet etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Törende Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı konuşmanın satırbaşları şöyle:

''YENİ SİYASİ KÜLTÜR İNŞA EDİYORUZ''

Genel Merkez’imizin inşası bitti ve birlikte açılışını gerçekleştiriyoruz. Ama asıl inşa faaliyetimiz şimdi başlıyor. Biz bu çatının altında sadece bir örgüt değil, aynı zamanda yeni bir siyasi kültür inşa edeceğiz. On yıllardır parti tüzük ve programlarının sayfaları arasında ölü bir ifade olarak kalan ‘parti içi demokrasi’ sözüne bu çatı altında hayat vereceğiz. Biz bu çatının altında yeni bir üslup, yeni bir parti üyeliği bilinci, yeni bir liderlik tarzı, yeni bir iş yapma biçimi oluşturacağız. Ve bütün bunları mahallelerden ilçelerimize, illerimize, oradan genel merkezimize süzülerek gelen ortak akla dayanarak gerçekleştireceğiz. Partimizde başardığımız her şey, bu ülkeyi nasıl yöneteceğimizin de göstergesi ve teminatı olacak.

''SİYASET SADECE ERKEKLERE BIRAKILAMAYACAK KADAR CİDDİ BİR İŞTİR''



Biz her kademede kadınların ve erkeklerin yan yana siyaset yaptığı bir örgüt tasarladık. Kurucular Kurulumuz’u, Merkez Yönetim Kurulumuz’u ve Başkanlar Kurulumuz’u kurarken bunu gerçekleştirdik. Aynı karma yapıyı il ve ilçe teşkilatlarımızda da gerçekleştirmeye kararlıyız. O yüzden, buradan Türkiye’nin bütün demokrat kadınlarına sesleniyorum: Siyaset sadece erkeklere bırakılamayacak kadar ciddi bir iştir. Siyasetin sizin zekânıza, üslubunuza, yaratıcılığınıza, sorun çözme becerilerinize, kucaklayıcılığınıza; ‘eşit’ katılıma ihtiyacı var. Biz kadınları ana kademelerin “yardımcı” güçleri ya da seçimden seçime sahaya sürülecek yedek kuvvetler olarak görmüyoruz. Sizleri her kademede göreve talip olmaya çağırıyoruz. Lütfen öne çıkın ve göreve talip olun. Ve sakın mütevazı olmayın, gerçek sanırlar.

”BİRLEŞTİRİCİ SİYASET KAZANACAK''

DEVA Partisi’nin kurulması ülkemiz için yepyeni bir başlangıç olmuştur. Bundan böyle halkımız, özellikle de gençlerimiz, geleceğe umutla ve güvenle baksın. Bundan böyle ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dil kaybedecek, birleştirici siyaset kazanacaktır. Biz, kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü esasına dayanan, özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi hedefliyoruz. Biz, temel hakların korunduğu, hukukun ve adaletin tam olarak işlediği, vatandaşlarımızın korkmadan düşüncelerini açıkladığı, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı, cesaretin ve umudun hakim olduğu bir Türkiye hedefliyoruz. Yoksulluğun azaldığı, her alanda fırsat eşitliğinin sağlandığı, insanlarımızın iş bulabildiği, refah ve bolluk içinde yaşayan bir Türkiye hedefliyoruz. Tek bir vatandaşımızın dahi kendini garip, öteki, dışlanmış hissetmediği bir Türkiye istiyoruz. Kendi içinde huzur ve barışı sağlayan, birlikte yaşam iradesini gösteren, ortak bir gelecek hedefi etrafında kenetlenmiş bir Türkiye hedefliyoruz. En önemli varlığımız olan gençlerimizin ve çocuklarımızın kaliteli eğitime eşit fırsatlarla ulaşabildiği bir Türkiye hedefliyoruz. Uluslararası itibarını artırmış, güven duyulan, bölgemizde ve dünyada barışa katkı veren bir Türkiye hedefliyoruz. Çevreyle ilgili sorunların ciddiyetle ele alınmasını, insanlığın ortak geleceğini tehdit eden bu konuda tavizsiz bir duruş sergilenmesini istiyoruz.