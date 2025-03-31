DEVA Partisi, 16 partiyi ağırladı
DEVA Partisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında 16 partinin heyetini ağırladı
Partiden yapılan açıklamaya göre, konukları, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Erdoğan, Yakup Engin ve Zeynep Sudan karşıladı.
DEVA Partisini; Gelecek Partisi, Milli Yol Partisi, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, MHP, Anavatan Partisi, BBP, Saadet Partisi, İYİ Parti, DSP, DEM Parti, Anahtar Parti, Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi ziyaret etti.
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