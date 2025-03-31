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        Haberler Gündem Politika DEVA Partisi, 16 partiyi ağırladı | Son dakika haberleri

        DEVA Partisi, 16 partiyi ağırladı

        DEVA Partisi, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında 16 partinin heyetini ağırladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 19:40 Güncelleme: 31.03.2025 - 19:40
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        DEVA Partisi, 16 partiyi ağırladı
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        Partiden yapılan açıklamaya göre, konukları, Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Erdoğan, Yakup Engin ve Zeynep Sudan karşıladı.

        DEVA Partisini; Gelecek Partisi, Milli Yol Partisi, HÜDA PAR, Yeniden Refah Partisi, MHP, Anavatan Partisi, BBP, Saadet Partisi, İYİ Parti, DSP, DEM Parti, Anahtar Parti, Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi ve Memleket Partisi ziyaret etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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