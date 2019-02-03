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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Sarayköy Belediyesi tarafından bu yıl 35. kez düzenlenen deve güreşleri renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar alanı doldururken, develer kıyasıya yarıştı. Güreşmek istemeyen bir deve ise seyircilerin arasına daldı. Alanda bulunan telin üzerine devrilen deve, vatandaşları korkuttu.
Vatandaşlar devenin üzerlerine geldiklerini görünce, çevreye kaçıştı. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Devenin sahipleri ise, sakinleştirmek için uzun süre ter döktü.
Bu sırada ise alanda sık sık uyarıcı anonslar yapıldı.
İZLEYİCİLER ARASINDA KAVGA ÇIKTI
AA'nın haberine göre güreşlerin final müsabakalarının yapıldığı sırada, yamaçta piknik yapan iki grup arasında kavga çıktı.
Yaklaşık 20 kişinin yumruklaştığı kavgayı ayırmak için jandarma ekipleri, biber gazı ve cop kullandı, havaya ateş açarak müdahalede bulundu.
Kavgaya karıştıkları belirlenen 13 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.
120 PEHLİVAN DEVE GÜREŞTİ
Öte yandan renkli görüntülerin yaşandığı deve güreşlerinde, 120 pehlivan deve mücadele etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş güneşleri vatandaşların arasında izledi. Festivalde, güreşi kazanan develerin sahiplerine kupa verildi.
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