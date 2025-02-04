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        Devin Booker tarihe geçti

        Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı takımlarından Phoneix Suns'ın 4 defa All-Star seçilen yıldız oyuncusu Devin Booker, takımdaki 10'uncu sezonunda, kulüp tarihinin en fazla sayı atan ismi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 04.02.2025 - 10:24
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        Devin Booker tarihe geçti!
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        Phoneix Suns'ın yıldız oyuncusu Devin Booker, kulüp tarihinin en fazla sayı atan ismi oldu.

        10 sezonun büyük bölümünde Suns formasıyla üst üste farklı rekorlara imza atan Devin Booker 15.667 sayı atarak kulübün efsanevi ismi Walter Davis'i geçti ve kulüpte tüm zamanların en çok sayı atan oyuncusu oldu.

        Devin Booker’un, Suns formasıyla elde ettiği rekorlar arasında, takımdaki 2’nci yılında kulüp rekoru olan 70 sayılık performansı da yer alıyor. 2017’de Phoenix Suns, deplasmanda Boston Celtics’e 130-120 yenilirken, Suns'ın o dönem 20 yaşında olan yıldızı Devin Booker 70 sayı atarak bunu başaran en genç oyuncu olarak adını NBA tarihine yazdırmıştı.

        Kariyerinde 4 kez All-Star seçilen Booker, kariyeri boyunca ortalama 24,4 sayı üretti, %35,6 üçlük isabeti ve %46,3 genel isabet oranı yakaladı ve 2022-23 sezonunda maç başına 27,8 sayıyla en çok sayı üreten oyuncu oldu.

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