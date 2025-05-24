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        Haberler Bilgi Spor Devler Ligi'nde kupa sahibini buluyor! Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta? PSG-Inter maçı hangi kanalda?

        Devler Ligi'nde kupa sahibini buluyor! Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? PSG-Inter maçı hangi kanalda?

        Avrupa futbolunun klup düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı PSG-Inter oldu. Allianz Arena'da oynanacak final karşılaşması öncesinde Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı tarih futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Devler Ligi finalinde gözler milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nda olacak. Peki, "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? PSG-Inter maçı hangi kanalda?" İşte PSG-Inter maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 21:07 Güncelleme: 24.05.2025 - 21:07
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        Devler Ligi'nde kupa sahibini buluyor... UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal'ı 2-1 yenen Paris Saint-Germain (PSG), finale yükselerek Barcelona'yı uzatmalarda yenen Inter'in rakibi oldu. Almanya'nın Münih kentinde oynanacak büyük finalde iki takım kupa için mücadele verecek. Peki, "Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta? PSG-Inter maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN ADI BELLİ OLDU!

        Şampiyonlar Ligi’nde bu yılın ilk finalisti Barcelona’yı eleyen Inter olurken, son finalist, Arsenal'i saf dışı bırakan PSG oldu

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

        2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Inter - PSG maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak.

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        INTER PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Şampiyonlar Ligi finali TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

        Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finali Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

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