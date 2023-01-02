Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devler Merih Demiral'ın peşinde!

A Milli Takım ve Atalanta'da sergilediği performansla dikkat çeken Merih Demiral için flaş bir transfer iddiası geldi. İtalyan basını, milli stopere Avrupa'nın iki dev kulübünün talip olduğunu duyurdu.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Devler Merih Demiral'ın peşinde!

    İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, ortaya koyduğu başarılı performansla transferin gözde ismi haline geldi.
  • Devler Merih Demiral'ın peşinde!

    Avrupa kulüplerinin radarına takılan 24 yaşındaki milli stoper için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
  • Devler Merih Demiral'ın peşinde!

    İtalyan basınında yer alan habere göre; Manchester United ve Inter, ocak ayında Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor.
  • Devler Merih Demiral'ın peşinde!

    Savunmada sıkıntı yaşayan İngiliz devi ManU'nun, Merih takviyesiyle nu sorunu çözmek istediği belirtildi.
  • Devler Merih Demiral'ın peşinde!

    Kırmızı Şeytanlar'ın, ara transfer döneminde Atalanta ile pazarlık masasına oturacağı ve teklifini sunacağı ifade edildi.
  • Devler Merih Demiral'ın peşinde!

    3'lü savunma sistemiyle oynayan Inter'in de bu dizilişe yatkın olan Merih'i transfer ederek defans hattını güçlendirmek istediği kaydedildi.
  • Devler Merih Demiral'ın peşinde!

    ATALANTA'NIN BEKLENTİSİ 20 MİLYON EURO

    Atalanta'nın ise 24 yaşındaki yıldız stoper için 20 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi. 
  • Devler Merih Demiral'ın peşinde!

    Merih için yapılacak kiralama tekliflerine ise İtalyan ekibinin sıcak bakmadığı ifade edildi.
  • Devler Merih Demiral'ın peşinde!

    Merih Demiral bu sezon İtalya Serie A'da 13 maça çıkarken, 1 gol kaydetti. 
  • Devler Merih Demiral'ın peşinde!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.