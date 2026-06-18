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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Devlerin Savaşı' Paribu Art sahnesinde

        'Devlerin Savaşı' Paribu Art sahnesinde

        Okan Bayülgen ve Celal Kadri Kınoğlu 24-25 Haziran tarihlerinde Paribu Art sahnesinde seyircilerle buluşacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        'Devlerin Savaşı' 2 gece sahnede

        Sanatın, teknolojinin ve farklı ifade biçimlerinin kesiştiği bir üretim ve deneyim alanı olarak farklı disiplinlerden sanatçıları ve izleyicileri bir araya getiren Paribu Art 19–26 Haziran arasında yerli sahnenin özgün seslerini, uluslararası müziğin sevilen isimlerini ve çağdaş sahne sanatlarının iddialı yapımlarını arka arkaya sahneye taşıyor.

        Fun Lovin' Criminals
        Fun Lovin' Criminals

        Haftanın en hareketli gecesi 19 Haziran: Fun Lovin' Criminals, New York'un sokak ruhuyla rock, hip-hop, funk ve soul'u benzersiz biçimde harmanlayan müziğiyle ilk kez Paribu Art sahnesinde. Grup, İstanbullulara hem klasikleşmiş hitlerini hem de yeni dönem işlerini güçlü bir canlı performansla taşımaya hazırlanıyor. Aynı akşam Yan Sahne'de, Levent Sevi'nin “Ve Ben Yalnız” serisinden ilhamla Batuhan Polat, hiçbir enstrüman kullanmadan şarkılara yalnızca sesiyle hayat veriyor.

        Batuhan Polat
        Batuhan Polat
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        20 Haziran'da Levo'nun Tavernası, Levent Sevi ve Buse Sinem İren eşliğinde Türkiye müziğine toplu bir bakış sunuyor. Seçilmiş canlı performanslar seyirciyle birlikte izlenirken şarkılar ve sanatçılar üzerine interaktif bir sohbet kuruluyor; Sezen Aksu'dan Ajda Pekkan'a, MFÖ'den Tarkan'a arşivden seçilen anlara hep birlikte ses veriliyor.

        Boris Ryzhy
        Boris Ryzhy

        Kuşağının en yetenekli şairlerinden, “20. yüzyılın son şairi” olarak anılan Boris Ryzhy'ye adanan “B. R.”, 21–22 Haziran'da Paribu Art'ta prömiyer yapıyor. Çağdaş şiir, koreografi ve müziğin buluştuğu performansta seyirciler, çok katlı bir binanın çatısını andıran küçük ve samimi bir mekâna davet ediliyor; sanatçılar şairin yaşam öyküsünü dans, söz ve müzik aracılığıyla anlatıyor. Rusça ve çevirisiz sahnelenecek gösterinin kadrosunda Moskova Sanat Tiyatrosu oyuncusu Aleksey Kirsanov, Bolşoy Tiyatrosu baş dansçıları Igor Tsvirko ve Vyacheslav Lopatin, koreograf Alexander Tronov, Rusya Onurlu Sanatçısı Oleg Gabyshev, yorumcu Vsevolod Dorokhov ve Euphoria Orchestra müzisyenleri yer alıyor.

        24–25 Haziran'da ise Devlerin Savaşı sahneleniyor. 20. yüzyıl klasik müziğine yarım asır damga vuran iki orkestra şefi; Herbert von Karajan ve Leonard Bernstein Viyana'daki Sacher Oteli'ndeki beklenmedik son karşılaşmalarında rekabet, kıskançlık ve hayranlık ekseninde yüzleşiyor. Peter Danish'in gerçek olaylardan esinlenerek yazdığı, Sevin Okyay'ın Türkçeye çevirdiği oyunu Nihal Usanmaz yönetiyor; Okan Bayülgen Bernstein'ı, Celal Kadri Kınoğlu Karajan'ı canlandırıyor.

        Jabbar
        Jabbar

        26 Haziran'da Paribu Art fuaye, “Summer Vibes” ile Jabbar eşliğinde şehrin ortasında kısa bir yaz molasına davet ediyor. Katılımcılar, Paribu Art'ın dijital deneyimle zenginleşen sürükleyici atmosferinde kendilerini bir sahil konserinin içinde buluyor. Klasik konser deneyiminin ötesine geçen Summer Vibes, yazın enerjisini taşıyan özgür bir görsel ahenkle mekândan bağımsız bir deneyim vaat ediyor.

        Program 19–26 Haziran

        • 19 Haziran Fun Lovin' Criminals – 21.00
        • 19 Haziran “Ve Ben Yalnız”: Batuhan Polat – 21.00
        • 20 Haziran Levo'nun Tavernası : Buse Sinem İren – 21.00
        • 21–22 Haziran “B. R.” Boris Ryzhy Şairine Sahne İthafı – 20.00
        • 24–25 Haziran Devlerin Savaşı – 20.00
        • 26 Haziran Summer Vibes: Jabbar – 21.00
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