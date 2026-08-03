Barış Kılıç, Beyrut'ta 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' seçildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 31 Temmuz'da düzenlenen törende oyuncu Barış Kılıç, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Ömer' karakteriyle tanınan Kılıç, bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Beyrut Uluslararası Ödülleri'nde (BIAF) 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

Gecede Lübnanlı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kılıç, ödülünü almak üzere sahneye çıktığında salondakileri Arapça selamlayarak teşekkür etti.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK GURURLUYUM"

Konuşmasında Beyrut'a ikinci kez geldiğini belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı: Burada olduğum için çok gururluyum. Beni bu muhteşem ödülle onurlandırdığınız için çok teşekkürler. Beyrut'a ilk gelişim yaklaşık 10 yıl önceydi. O zaman çok güzel insanlarla tanışmış, lezzetli yemeklerinizi tatmıştım; bu kez ise bu harika ödülü almak için buradayım. Bu ödülü ülkeme götürüp en güzel yerde saklayacağım. Benim adımın anlamı Barış; Lübnan ve Beyrut için barış ve güzellikler diliyorum.