Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Barış Kılıç, Beyrut'ta 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' seçildi

        Barış Kılıç, Beyrut'ta 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' seçildi

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Ömer'i Barış Kılıç, 13'üncü Beyrut Uluslararası Ödülleri'nde (BIAF) 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Barış Kılıç'a ödül

        Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 31 Temmuz'da düzenlenen törende oyuncu Barış Kılıç, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde canlandırdığı 'Ömer' karakteriyle tanınan Kılıç, bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Beyrut Uluslararası Ödülleri'nde (BIAF) 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

        Gecede Lübnanlı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Kılıç, ödülünü almak üzere sahneye çıktığında salondakileri Arapça selamlayarak teşekkür etti.

        "BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK GURURLUYUM"

        Konuşmasında Beyrut'a ikinci kez geldiğini belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı: Burada olduğum için çok gururluyum. Beni bu muhteşem ödülle onurlandırdığınız için çok teşekkürler. Beyrut'a ilk gelişim yaklaşık 10 yıl önceydi. O zaman çok güzel insanlarla tanışmış, lezzetli yemeklerinizi tatmıştım; bu kez ise bu harika ödülü almak için buradayım. Bu ödülü ülkeme götürüp en güzel yerde saklayacağım. Benim adımın anlamı Barış; Lübnan ve Beyrut için barış ve güzellikler diliyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Traktörü üzerlerine sürdüğü kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

         Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan taşlı ve traktörlü kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, traktör sürücüsünün taşlı saldırıdan kurtulmak için aracı grubun üzerine sürdüğü anlar yer aldı. (İHA)

        #Barış Kılıç
        #show tv
        #kızılcık şerbeti
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Büyükçekmece’de toprak kayması
        Büyükçekmece’de toprak kayması
        Trump: İran yönetimi ikiyüzlü
        Trump: İran yönetimi ikiyüzlü
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        AK Parti'den muhalefete bilgilendirme
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        İstanbul'da iş insanı silahlı saldırıda öldürüldü!
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        Karatepe ile bağlantısından tutuklanmıştı, ifadesi ortaya çıktı
        CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz
        CENTCOM: İran'a baskı için yeni yollar arıyoruz
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        "Genç yaşta akciğer kanseri vakalarındaki artış endişe verici"
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        400 milyar dolarlık birleşme iddiası
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü
        "Eğlenceli olacağını düşündüm" dedi! Kafa travması geçiren bebek öldü
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        F.Bahçe'den Rashford atağı!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        2 TIR ve 2 otomobil birbirine girdi! Anne ile oğlu gözyaşına boğdu!
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Öldüğü düşünülen devrik lider ilk kez görüldü
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Avrupa'nın ticaret ve enerji rotaları karaya oturuyor
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Üç farklı türde ağlıyoruz!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Yıldız planlı tarihi kent!
        Yıldız planlı tarihi kent!