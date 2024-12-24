TCDD 204 makinist alıyor! Makinist alımı için başvurular ne zaman bitiyor?
Devlet Demiryolları (TCDD) 204 makinist alıyor. Katılımcıların başvurularını şahsen yapması, ardından tabi tutulacakları sözlü sınavdan geçerli bir not alması gerekiyor. Peki, başvuru için son gün ne zaman? İşte, TCDD makinist alımı hakkında detaylar...
TCDD, farklı illerde göevlendirmek üzere ön lisans mezunu 204 makinist alımı yapıyor. Başvuru tarihinden sonra açıklanacak adaylardan yalnızca sözlü sınavı geçebilenler kadroya alınacak. İşte, 204 makinist alımına dair detaylar...
TCDD 204 MAKİNİST BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 23-27 Aralık 2024 tarihlerinde alınacak. Adaylar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına şahsen başvuracaklardır. Postayla yapılan teslimler kabul edilmeyecektir.
SÖZLÜ SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav kurul üyelerince; sınava giren adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Puanlamanın 50 puanlık kısmı adayın fiziki yeterliliğinin, ifade becerisinin, uygulama yapıldığı takdirde pratik bilgisinin değerlendirildiği “BECERİ” alanından, kalan 50 puanlık kısmı ise adayın teorik bilgisi, iş deneyimi, kavrama bilgisinin ölçüldüğü “MESLEKİ YETERLİLİK” alanından oluşur. Değerlendirme neticesinde toplam 60 puan altında kalan adaylar başarısız sayılır.