Devlet tarafından desteklenen elektrik faturalarına ilişkin uygulamada yeni bir üst sınır devreye alınıyor. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yıllık 4 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen aboneler, devlet desteğinden yararlanamayacak. Bu limitin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde 2025 yılına ait tüketim verileri esas alınacak. Ayrıca 2026 yılı boyunca gerçekleşen elektrik kullanımı, 2027 yılında destek kapsamında yer alacak abonelerin tespitinde kullanılacak. Peki, elektrik faturasında devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek olanlar kimler olacak?