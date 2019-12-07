Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın 20'ncisi düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Mustafa Necati Kültür Evi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, gelenekli sanatları da yarışmayı da kültür sanat hayatı adına önemsediklerini söyledi. Yavuz, yaptığı konuşmada "Gelenekli sanatların kültürümüzde, asırlardır medeniyetimizin ürettiği üstün zevki, seçkin beğeniyi ve zarif üslubu ortaya koyan ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır. Bu sanatları korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın önemini vurgulayan Özgül Özkan Yavuz, "Bu noktada da bunun en güvenli ve doğru yolunun yeni sanatkarlar yetiştirmek olduğunu belirtmek istiyorum. Sanatkarlarımızın yetiştirdiği genç sanatkarları ise onların en büyük eserleri olarak kabul ediyorum" dedi.

Özgül Özkan Yavuz, Bakanlık olarak sanatın her alanının güçlenmesine katkı sağlamak, sanatçıları maddi ve manevi olarak desteklemek ve çalışmalarını teşvik etmek gerektiğine inandıklarına işaret ederek sanatçıları desteklemek adına her yıl birçok alanda yarışmalı sergiler düzenlediklerini ve çok sayıda etkinliği desteklediklerini belirtti. Yavuz, Devlet Türk Sanatları Yarışması'nın da bunlardan biri olduğunu vurguladı.

Yarışmanın ilk etabında, hüsn-i hat, tezhip ve minyatür kategorilerinde başvuran 108 eserin değerlendirilerek 28 eser seçici kurul tarafından sergilenmeye layık bulundu. 2020'de düzenlenecek olan yarışmanın ikinci etabında ise ebru, kat'ı, çini deseni ve kalem işi eserler değerlendirilecek.