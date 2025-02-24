Devletin aklı ve hafızası olan müsteşarlıklar geri geliyor

AK Parti’de 8. Olağan Büyük Kongre’nin tamamlanması, parti vitrini olan MKYK’nın önemli ölçüde değişmesi ve MYK’nın yenilenmesinin ardından Meclis grup yönetimi ile Cumhurbaşkanı Kabinesi’nde de önemli değişiklikler bekleniyordu.

Kabine değişikliğinin, Haziran ayında bakanların iki yıllık görev süresinin dolmasının ardından yapılacağı ifade ediliyor. Milletvekillerinde olduğu gibi bakanlar iki yıllık görev sürelerinin ardından müktesep haklarını elde edebiliyorlar.

Kabineyle değişikliği ile birlikte kamu bürokrasisinde bir başka önemli çalışma yürütülüyor. İhtiyaç üzerine yapılan taslak çalışmaya göre, parlamenter sistemdeki bürokratik mekanizmaların en önemlilerinden, devletin aklı ve hafızasını temsil eden bakanlık müşteşarlıklarının geri getirilmesi planlanıyor.

Bu düzenleme, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde önemli bir revizyon olacak. Çalışmayla ilgili kurumlardan görüşler alındı. Buna uygun mevzuat değişikliği için hazırlıklar da yapıldı. Yeni sistemle Başbakanlık Müsteşarı ile birlikte bakanlıkların müsteşarlıkları da mülga edilmişti. Taslak çalışma ile müsteşarların görev tanımı, yetkileri ve kadro tanımı, kadro cetvelleri de yeniden oluşturulacak.

Müsteşarların geri dönüşü ile bakan yardımcılarının sayısının da düşürülmesi ve müsteşarlarla birlikte görev alanlarının yeniden belirlenmesi gerekiyor. Taslak çalışmaya göre, şu anda dört olan bakan yardımcılarının sayısının da 1’e düşürülmesi planlanıyor. Bu konuda henüz kesin karar verilmedi ancak çalışmayı yürütenler bir bakan müsteşarla birlikte bir bakan yardımcısının yeterli olacağını savunuyor.

Geçen yılın sonunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı” kaldırılmış yerine daha önce olduğu gibi “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği” getirilmişti.

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mevzuatta idari işler başkanlığına yapılan bütün atıfların Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine yapılmış sayılacağı da düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin de eski sistemin Başbakanlık Müsteşarı gibi düşünülmesi gerekiyor.