Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Devrilen otobüste ölü ve yaralılar var! | Son dakika haberleri

        Devrilen otobüste ölü ve yaralılar var!

        Isparta'da feci bir kaza meydana geldi. Kentte bir yolcu otobüsü tarlaya devrildi. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 24 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 14:34 Güncelleme: 16.12.2024 - 14:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen otobüste ölü ve yaralılar var!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsünün tarlaya devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre Isparta- Eğirdir yolunun Miskinler yokuşu mevkisinde, saat 12.30 sıralarında sürücüsünün virajda kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü tarlaya girip, yan yattı. Kazanın ardından çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi.

        2'si personel, 25 kişinin bulunduğu otobüsteki yaralıların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Otobüste sıkışan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 24 yaralıya olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. 24 yaralı, ambulanslarla Eğirdir ve Isparta'daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        "HIZLI GELDİĞİ ÇİN KONTROLÜ SAĞLAYAMAMIŞ"

        Isparta Valisi Abdullah Erin, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir kaza yaşadık. Antalya'dan gelen yolcu otobüsümüz yolun yağış nedeniyle kaygan olması nedeniyle kaza yaptı. Hızlı geldiği için kontrolü sağlayamamış. 23 yolcumuz vardı, şoför ve muavinle birlikte 25 kişi vardı. Hayatını kaybeden vatandaşımız var maalesef. Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Eğirdir başta olmak üzere Eğirdir ve Isparta'daki hastanelerimize yaralıları sevk ettik. 1 vatandaşımızın iç kanama teşhisi var, diğerlerinin çok büyük hayati tehlikesi yok" dedi. Vali Erin, yaralıları hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

        "ADAM YAVAŞTI AMA YAN YATIVERDİK"

        Kaza yapan otobüsteki bir kadın yolcu ise "Yağmur çiseleyince adam yavaştı ama yan yatıverdik. Yazmam yırtıldı. 'Ya Allah bismillah' deyip kalktım. Arkamdakiler baş aşağıydı. Asıldım onları çıkardım, kurtardım" diyerek kazayı anlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #ısparta
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        Antarktika değil, Çıldır Gölü
        İstanbul'da sahte alkolden 37 can kaybı!
        İstanbul'da sahte alkolden 37 can kaybı!
        Faizin aşağı gelmesi şart
        Faizin aşağı gelmesi şart
        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
        Bitcoin'den kazancı 362 milyon doları aştı
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        Kara yolunu kapatan sağanak!
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        İçeride falçatalı canavar var! Genç kadını yüzünden yaraladı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı