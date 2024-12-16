Devrilen otobüste ölü ve yaralılar var!

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsünün tarlaya devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre Isparta- Eğirdir yolunun Miskinler yokuşu mevkisinde, saat 12.30 sıralarında sürücüsünün virajda kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü tarlaya girip, yan yattı. Kazanın ardından çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi olay yerine sevk edildi.

2'si personel, 25 kişinin bulunduğu otobüsteki yaralıların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Otobüste sıkışan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 24 yaralıya olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. 24 yaralı, ambulanslarla Eğirdir ve Isparta'daki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"HIZLI GELDİĞİ ÇİN KONTROLÜ SAĞLAYAMAMIŞ"

Isparta Valisi Abdullah Erin, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir kaza yaşadık. Antalya'dan gelen yolcu otobüsümüz yolun yağış nedeniyle kaygan olması nedeniyle kaza yaptı. Hızlı geldiği için kontrolü sağlayamamış. 23 yolcumuz vardı, şoför ve muavinle birlikte 25 kişi vardı. Hayatını kaybeden vatandaşımız var maalesef. Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Eğirdir başta olmak üzere Eğirdir ve Isparta'daki hastanelerimize yaralıları sevk ettik. 1 vatandaşımızın iç kanama teşhisi var, diğerlerinin çok büyük hayati tehlikesi yok" dedi. Vali Erin, yaralıları hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.