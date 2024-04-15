Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Devrilen traktörün altında can verdi

        Devrilen traktörün altında can verdi

        Kütahya'nın Emet ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 17:36 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen traktörün altında can verdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Kayı köyünde tarlasını ilaçlamaya giden 57 yaşındaki Mehmet Samur'un kullandığı traktör, Sarıçal mevkisinde devrildi.

        Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında kalan Samur'un, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İki çocuk babası olduğu öğrenilen Samur'un cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kaza
        #Traktör kazası
        #Kütahya emet
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Arda Turan'a "hasar" suçlaması!
        Arda Turan'a "hasar" suçlaması!
        Süt alım fiyatına zam
        Süt alım fiyatına zam
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Müzeler bayramda rekor kırdı
        Müzeler bayramda rekor kırdı
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"