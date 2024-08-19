Devrilen traktörün altında can verdi
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Barış Aydın'ın (30) kullandığı traktör, Dutağaç Mahallesi Bağbaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Traktördeki yaralanan yolcular M.A, K.A ve A.A ambulanslarla Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.