Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Devrilen traktörün altında can verdi | Son dakika haberleri

        Devrilen traktörün altında can verdi

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 12:06 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devrilen traktörün altında can verdi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Barış Aydın'ın (30) kullandığı traktör, Dutağaç Mahallesi Bağbaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Traktördeki yaralanan yolcular M.A, K.A ve A.A ambulanslarla Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kaza
        #Traktör kazası
        #Aydın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı!
        Türkiye'de orman yangınlarında ürküten artış: Daha büyük yangın felaketleri kapıda
        Türkiye'de orman yangınlarında ürküten artış: Daha büyük yangın felaketleri kapıda
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        Orman yangınlarında ikinci hafta!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İzmir açıklaması: Şehir yangına teslim olabilirdi!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı!
        İstanbul'da hava kirliliği arttı!
        ABD'de Demokratların kongresi toplanıyor
        ABD'de Demokratların kongresi toplanıyor
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Saldırdı, maçı izledi, ev hapsi aldı!
        Utanç görüntüleri!
        Utanç görüntüleri!
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Aras Bulut İynemli'nin villasında yangın
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Türkiye'de sedan modellerin fişini çekiyor
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Kalp krizi denildi! Otopside çıktı
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Icardi'ye net mesaj "Seni istemiyorum"
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Magnezyum vücudumuzun gizli güç merkezi mi?
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Emeklilikte dilekçe sıkıntısı
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Bu besinleri bir arada tüketmeyin!
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu
        Pazarın yüzde 70'i ithal oldu