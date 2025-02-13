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        Haberler Magazin Devrim Özkan: Hayatımı değiştiren insan - Magazin haberleri

        Devrim Özkan: Hayatımı değiştiren insan

        Devrim Özkan, henüz 9 yaşındayken oyuncu olması gerektiğini söyleyen öğretmeni İlker Vahit Mutlu ile yıllar sonra bir araya geldi. Özkan, öğretmeni için; "Hayatımı değiştiren insan" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 17:58 Güncelleme: 13.02.2025 - 17:58
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        "Hayatımı değiştiren insan"
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        'Her Şey Yolunda adlı filmin çekimleri için Muğla'nın Milas ilçesinde olan Devrim Özkan, ilkokul öğretmeni İlker Vahit Mutlu ile yıllar sonra buluştu.

        Ünlü oyuncu, öğretmeniyle yer aldığı fotoğrafına şu notu düştü: Öğretmenim... 9 yaşındaydım daha tiyatro ne demek bilmiyorum. Bana hayatımda ilk kez 'Sen oyuncu olmalısın, konservatuvara gitmelisin' diyerek, hayatımı değiştiren insan... Öğretmen, ağabey, baba, dost... 17 sene sonra artık bir 'oyuncu' olarak sizi setimde ağırlamak ne büyük gurur. İyi ki geldiniz. İyi ki 17 sene önce her zaman yaptığınız gibi bir çocuğun kalbine dokundunuz. Teşekkür ederim. Minnettarım.

        Devrim Özkan, Milas Cumhuriyet İlkokulu'ndan mezun oldu.

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