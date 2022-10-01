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DGS ek tercih tarihleri 2022! DGS ek tercih yapılacak mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS tercih sonuçları 7 Eylül tarihinde açıklanırken, üniversite kayıt süreci sona erdi. Açıkta kalan öğrenciler gözünü DGS ek tercih sürecine çevirdi. Geçtiğimiz yıl 15 Ekim tarihinde başlayan ek tercihlerin bu sene ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki "DGS ek tercih yapılacak mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" İşte DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjan listesi...

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  • DGS ek tercih tarihleri 2022! DGS ek tercih yapılacak mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

    DGS ek tercih sürecinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. DGS tercih sonuçlarının 7 Eylül tarihinde açıklanmasıyla birlikte, açıkta kalan lisans adayları DGS ek tercih tarihlerini ve ÖSYM ile DGS ek yerleştirme kılavuzu ve boş kontenjan listesini araştırmaya başladı. Peki DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı? İşte DGS ek tercih sürecine ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
  • DGS ek tercih tarihleri 2022! DGS ek tercih yapılacak mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

    DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    DGS ek tercih tarihleri hakkında henüz açıklama yapılmadı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 09 - 14 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Bu bilgilere göre 14 Eylül'den sonra kayıt yaptırmayan öğrencilerin belirleyeceği boş kontenjanlar açıklanacak.

    Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 14 Eylül’de açıklandı. Ek tercihler ise 15 Ekim tarihinde alınmaya başlandı ve 21 Ekim günü saat 23:59’da sona erdi. Ek tercih tarihleri hakkında açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
  • DGS ek tercih tarihleri 2022! DGS ek tercih yapılacak mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

    DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

    DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır.

     

    Adaylar, 2022-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

     

    2022-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022-DGS’ye girmiş ve 2022-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

     

     
  • DGS ek tercih tarihleri 2022! DGS ek tercih yapılacak mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

    Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

     

    Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

     
  • DGS ek tercih tarihleri 2022! DGS ek tercih yapılacak mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

    Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (30,00 TL) alınır.

     

    Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

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