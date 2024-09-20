DGS tercih kılavuzu yayınlanırken gözler taban puanlarına çevrildi. Tercih sürecinin başlaması; DGS taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamalarını gündeme getirdi. DGS tercihleri T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapabilecek. Peki, DGS kontenjan listesi, başarı sıralamaları ve taban puanları açıklandı mı? İşte 2024 DGS tercih kılavuzu ile taban puanları...