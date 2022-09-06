DGS tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kalırken, 1 Eylül itibarıyla sona eren tercihlerin ne zaman açıklanacağı, lisans adaylarının gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Peki DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları hakkında merak edilen soruların yanıtı...