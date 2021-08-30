DGS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman 2021? DGS merkezi yerleştirme nedir? İşte DGS tercih kılavuz

ÖSYM DGS 2021 tercih kılavuzu yayınlandı. Ön lisans mezunu öğrenciler lisans eğitimi alabilmek için yayımlanan tercih kılavuzu desteği ile üniversitelerin taban puanlarına ve kontenjanlarına göre tercih işlemlerini yapabilecek. Peki, DGS tercihleri son başvuru tarihi ne zaman? DGS tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

DGS MERKEZİ YERLEŞTİRME NEDİR?

Öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS TERCİH KILAVUZU