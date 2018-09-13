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DHL'den moda sektörüne tam destek

Lojistik hizmetleriyle global e-ticaretin büyümesine katkı sağlayan DHL, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında moda sektörünün yurt dışına açılmasını destekliyor. Gelecek vadeden genç modacı Gökhan Yavaş’ın “GOKHANYAVAS Delivered by DHL” defilesinin sponsorluğunu üstlenen DHL aynı zamanda e-ticaret ile dünya pazarlarına ulaşmayı hedefleyen tasarımcıları bilgilendirdiği Soru-Cevap etkinliği ve DHL E-commerce Talk Panel’i düzenledi

13.09.2018 - 15:45 | Güncelleme:

Çeşitli şehirlerde düzenlenen moda haftalarında Resmi Lojistik Ortağı olarak yer alan DHL, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un ana sponsorluğunu da üstlendi.
Gökhan Yavaş Delivered by DHL

DHL sektörün büyümesine katkıda bulunmak üzere gelecek vadeden genç tasarımcılara destek oluyor. Geçen sezon koleksiyonu “RELOADED” ile büyük beğeni toplayan ödüllü genç modacı Gökhan Yavaş’ın İlkbahar-Yaz 2019 koleksiyonunu tanıttığı defile DHL sponsorluğunda gerçekleştirildi. Latin Arapların yaşam tarzı ve etnik mirasını günümüzün sportif tarzıyla tekrar yorumlayan GOKHANYAVAS Delivered by DHL defilesi yerli ve yabancı modaseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Moda sektöründe e-ticaret gündemi

Türkiye’deki üreticilerin e-ticaretle dünyaya bağlanmasına önemli katkılar sunan DHL, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında İHKİB tarafından düzenlenen ve moda tasarımcıları ile markaları alıcılarla buluşturan The Core’da da bu konuyu gündeme taşıdı. DHL sponsorluğunda e-ticaret ile dünya pazarlarına açılmayı hedefleyen tasarımcılar ile bu alanda başarıya ulaşmış markaların temsilcilerini bir araya getiren bir Soru-Cevap etkinliği düzenlendi. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un son gününde ise DHL ev sahipliğinde e-ticaretin tüm yönleriyle değerlendirildiği DHL E-COMMMERCE FORUM TALK paneli gerçekleştirildi.



“Türkiye tekstildeki gücünü modada trend belirleyici olmaya taşıyabilir”

DHL Express Türkiye CEO’su Claus Lassen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “DHL lojistik hizmetleriyle global moda ve e-ticaret dünyasında yeni fırsat pencereleri açma konusunda öncü bir rol üstleniyor. Bugün moda tasarımcılarından büyük perakendecilere, dünya genelindeki moda haftalarından online satışa kadar tüm hedef grupların ihtiyaçlarına uyarlanmış özel çözümler geliştiriyoruz. Bu alandaki bilgi ve tecrübemizi de düzenlediğimiz ve sponsoru olduğumuz etkinliklerde aktarıyoruz. Türkiye’nin tekstil sektöründeki güçlü konumunu moda dünyasında da aktif ve trend belirleyen bir noktaya taşımaya hazır olduğuna inanıyoruz. Genç tasarımcıların bu konuda büyük potansiyele sahip olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda İstanbul’da düzenlenen moda haftasında özellikle genç ve gelecek vadeden tasarımcıları desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Vetements “DHL kapsül koleksiyonu” İstanbul’da

DHL’in moda dünyasıyla yakın ilişkileri sponsorluklarla sınırlı kalmıyor. Geçen yıl Paris Moda Haftası kapsamında moda dünyasının önde gelen markalarından Vetements tarafından oluşturulan “DHL kapsül koleksiyonu”ndan özel parçalar da Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında oluşturulan DHL standında sergileniyor.

 

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